«Швабе» оснастил стоматологические клиники дефибрилляторами

По приказу Минздрава России по оснащению стоматологических кабинетов реанимационным оборудованием в областных медучреждениях установлены автоматические дефибрилляторы холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех»

Автоматические наружные дефибрилляторы АНД А15 производства УОМЗ поставлены на конкурсной основе в стоматологии Свердловской, Кемеровской и Новосибирской областей. Всего было отгружено более 240 единиц изделий, которые выпускает Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга «Швабе». До конца года планируется направить клиникам еще 1,2 тыс. аппаратов.

Оборудование для оказания помощи пациенту при внезапной остановке сердца с 1 января 2020 г. включено в стандарт оснащения стоматологических кабинетов приказом Министерства здравоохранения России №786н от 31 июля.

«АНД А15 – автоматический наружный дефибриллятор с функцией голосовых и визуальных подсказок. Устройство выполняет дефибрилляцию автоматически в четыре действия. Прибор абсолютно безопасен и не сработает, если у пациента отсутствует фибрилляция. Компактные размеры позволяют размещать его в местах массового скопления людей и высокой проходимости», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

В августе 2020 г. дочерняя компания «Швабе – Москва» поставила десятки АНД А15 в общеобразовательные и кадетские школы, специализированные коррекционные школы-интернаты, центры образования «Технологии обучения» для детей с ограниченными возможностями здоровья, центры инклюзивного образования, а также в многофункциональные центры предоставления госуслуг. Эта работа проходила в рамках контракта с дирекцией по обеспечению деятельности госучреждений департамента образования города Москвы.