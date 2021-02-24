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На портале Минздрава России размещен интерактивный образовательный модуль по диагностике и лечению COVID-19 для врачей

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Интерактивный образовательный модуль (ИОМ) «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции», реализуемый МКНЦ им. А.С. Логинова на базе образовательного портала MedX.pro, размещен на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России edu.rosminzdrav.ru.

Модуль включает специальный интерактивный тренажер для медиков, созданный разработчиком электронных образовательных платформ «Физикон». Тренажер является практическим дополнением теоретической составляющей обучения по COVID-19. Таким образом, врачи большинства специальностей получили доступ к востребованному образовательному продукту, имеющему особую социальную значимость в условиях пандемии.

«Перед размещением на Портале мы дополнили и обновили все разделы курса MedX.pro о COVID-19. Коллеги из Министерства здравоохранения РФ и Центра развития непрерывного медицинского и фармацевтического образования на базе РНИМУ им. Н.И. Пирогова были оправданно требовательны, тщательно проверяли работу тестов, тренажера и все материалы курса. Среди прочего, мы существенно улучшили контроль профессиональных знаний медицинских сотрудников», — говорит директор по развитию MedX.pro Дмитрий Береснев. Для возможности учета результатов обучения в образовательном портфолио специалиста на курс следует заходить через портал edu.rosminzdrav.ru.

Сотрудники Минздрава и Центра развития НМО при подготовке ИОМ к размещению на портале провели большую работу по приему и систематизации материалов, следили за актуализацией базы, дорабатывали имеющиеся заключения, а также отвечали за автоматизацию процесса получения результатов обучения за успешно пройденное итоговое тестирование. Освоение в курсе является добровольным, но его прохождение будет учтено в портфолио врачей по отдельным специальностям.

«Мы знаем нескольких главврачей, — рассказывает Дмитрий Береснев, — которые не допускают к работе с ковид-положительными пациентами сотрудников, не имеющих сертификата о прохождении соответствующего обучения. К тому же, освоение различных образовательных элементов на портале, помогают врачам подтвердить необходимую квалификацию и являются преимуществом в соответствующих профессиональных конкурсах на замещение желаемой позиции.

Образовательный продукт MedX.pro по COVID-19 стал результатом международного сотрудничества врачей, обладающих значительным практическим опытом борьбы с коронавирусной инфекцией. Интерактивный материал нацелен на практическое применение как хорошо изученных, так и новых технологий в медицине, например возможностей генно-инженерных биологических препаратов и ингибиторов янус-киназ в терапии COVID-19. Медики узнают об особенностях лечения онкологических заболеваний у пациентов с COVID-19, смогут использовать в клинической практике алгоритмы интенсивной терапии COVID-19, применять наиболее эффективные схемы фармакотерапии артериальной гипертензии у пациентов с COVID-19.

В подготовке программы курса приняли участие такие известные специалисты, как Виктор Малеев, академик РАН, заместитель директора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Гульсара Баймаканова, заслуженный врач РФ, заведующая отделом пульмонологии ГБУЗ МКНЦ им. А. С. Логинова, Андрей Белевский, профессор, пульмонолог ДЗМ, Сергей Морозов, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и Минздрава России по ЦФО, директор ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», Денис Проценко, врач анастезиолог-реаниматолог, к.м.н., главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40», вице-президент РАСХИ. А также китайские коллеги: Цзя Сяоминь, — профессор, глава отделения респираторной и стимулирующей помощи второй дочерней больницы медицинского университета Сюйчжоу, руководитель группы медицинской помощи в Хубэй, Fosun HealthcareGroup и Ли Хайцюань — доцент, заместитель главного врача, директор инфекционного отделения первой больницы Уханя, участник национальной медицинской команды Департамента респираторной и критической медицины второй дочерней больницы медицинского университета Сюйчжоу.

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