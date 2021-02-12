В Якутии создали приложение для популяризации якутского языка

Резиденты ИТ-центра «Покровск» из Якутии выпустили приложение Skylark music для сохранения и популяризации якутского языка. Приложение дает доступ к музыкальным композициям якутских исполнителей, среди которых как популярные эстрадные, так и народные певцы, неизвестные широкой публике. Также с помощью приложения можно подключаться к радиостанциям, вещающим на якутском языке.

Приложение создано командой из трех разработчиков-резидентов ИТ-центра «Покровск». На данный момент стартап проходит программу преакселерации в якутском акселераторе «Б8».

«Музыкальное приложение Skylark music, в котором можно слушать песни на якутском языке — инициатива нашей команды. Сегодня в мире многие процессы переходят в онлайн-формат, мы бы хотели сохранить якутский язык в цифровой среде, предоставив возможность слушать песни на якутском языке с помощью нашего приложения. Так мы надеемся привить любовь к родному языку у цифрового поколения», — сказал сооснователь и разработчик Skylark music Александр Лебедев.

ИТ-центр «Покровск», в котором работают разработчики приложения, основали в ноябре 2020 г. при поддержке Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), согласно указу главы республики Айсена Николаева о создании на территории районов Якутии ИТ-центров. ИТ-центры открываются в рамках национального проекта «Цифровая экономика» с целью обеспечить жителям муниципальных образований доступ к современным образовательным программам и предоставить возможности для реализации проектов в сфере информационных технологий. В 2020 г. на территории республики было создано семь муниципальных ИТ-центров.

«Якутия занимает лидирующую позицию на Дальнем Востоке по экспорту ИТ-услуг. Мы стараемся развивать это направление не только в городах, но и в селах. Приятно видеть, что местные ИТ-специалисты вовлекаются в деятельность ИТ-центров и создают полезные сервисы. Цель муниципальных ИТ-центров — создание новых рабочих мест для отрасли. Все это в целом влияет на повышение качества жизни населения. К 2024 г. мы ставим задачу открыть по республике 17 ИТ-центров», — сказал Анатолий Семенов, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).