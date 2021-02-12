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«Росэлектроника» запускает центр испытаний оборудования в экстремальных условиях

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех запускает комплекс для проведения испытаний оборудования в экстремальных климатических условиях. В частности, в центре будут испытываться автономные теплонасосные системы, которые позволят круглый год регулировать температурный режим и подачу горячей воды в многоквартирных домах независимо от работы централизованной системы отопления.

В состав испытательного комплекса входит климатическая камера, моделирующая различные погодные условия (температуру воздуха в диапазоне от - 60 до + 50 °C, влажность от 20 до 100 %, порывы ветра, дождь, ультрафиолетовое излучение), а также стенды гидравлических, лабораторных и натурных испытаний. Оборудование предназначено для проверки крупногабаритных инженерных и строительных конструкций (в том числе фасадных систем) на теплопроводность и энергоэффективность.

Проект реализован Рыбинским заводом приборостроения (входит концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника») совместно с компанией «Инсолар-Инвест» в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России».

«Мы продолжаем реализацию проекта по созданию производства гибридных теплонасосных систем для автономного отопления и кондиционирования жилых домов. Созданный климатический испытательный комплекс позволит осуществлять качественную проверку оборудования для обеспечения бесперебойной работы в любых погодных условиях. Сейчас идет подготовка персонала к работе со стендами и климатической камерой. В этом году мы планируем начать испытания серийного оборудования», - отметил генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.

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