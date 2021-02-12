«Лига цифровой экономики» запустит проекты на базе BI-платформы Luxms

«Философия.ИТ» (входит в «Лигу цифровой экономики») и разработчик BI-решений Luxms заключили соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместные проекты в нефтегазовой и других отраслях в ближайший год.

BI и Big Data — одно из ключевых направлений в деятельности «Лиги цифровой экономики». Новое партнерство позволяет «Лиге» дополнить линейку вендоров российским разработчиком и расширить предложение для клиентов по построению аналитики и отчетности.

В свою очередь, компании Luxms сотрудничество также позволяет укрепить позиции на рынке. Используя опыт партнера, в том числе богатый клиентский бэкграунд, компания получит новые возможности для развития и конкуренции с российскими и иностранными вендорами.

Luxms специализируется на быстрой аналитике больших данных. Флагманский продукт компании, платформа Luxms BI, обладает функциональностью, сравнимой с зарубежными BI-системами. Платформу отличает датацентричная горизонтально масштабируемая архитектура, которая обеспечивает быструю и эффективную работу. Luxms BI – полностью отечественная разработка, соответствующая требованиям импортозамещения.

«Luxms привлекли нас своими успешными внедрениями в крупных компаниях, качественной реализацией клиентской функциональности за счет простоты решения, гибкости и скорости разработки инфографики и дашбордов любой сложности. Платформа является хорошей альтернативой распространенным на рынке продуктам. Кроме того, она российского производства, что сейчас очень актуально. Безусловно, благодаря этому сотрудничеству мы получаем больше ресурсов для реализации проектов», – сказал Александр Данилов, партнер «Лиги цифровой экономики».

«Мы рады партнерству с такой крупной, мультивендорной компанией, как «Лига цифровой экономики». Она обладает одной из лучших в стране экспертиз BI и Big Data, оказывает комплексные услуги по внедрению и сопровождению решений в этой области. Уверен, что практический опыт экспертов «Лиги» вместе с нашими передовыми аналитическими технологиями дадут мощный синергетический эффект для действующих и будущих заказчиков», – отметил Сергей Шестаков, генеральный директор Luxms.

В перспективе ближайшего года – внедрения платформы Luxms BI в нефтегазовой отрасли, с которой команды «Лиги» сотрудничают много лет по различным направлениям. Также компании планируют реализацию крупных BI-проектов на телекоммуникационном рынке и в госсекторе.