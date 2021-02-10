БФТ реализовала проект по миграции на СУБД PostgreSQL в комитете финансов Волгоградской области

В Волгоградской области компанией БФТ был реализован проект по переводу подсистемы бюджетного планирования государственной информационной системы «Электронный бюджет Волгоградской области» на СУБД PostgreSQL. Данная открытая система управления базами данных позволяет соответствовать стратегии импортозамещения: с ее внедрением из ИТ-ландшафта исключаются продукты зарубежных поставщиков.

Предпосылкой для миграции на новую СУБД стала реализация постановления Правительства России от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Таким образом, Волгоградская область поддерживает курс государства, направленный на импортозамещение программного обеспечения.

СУБД PostgreSQL – это объектно-реляционная система управления базами данных. Распространение ее как свободного программного обеспечения дает пользователям возможность на неограниченную установку системы, запуск, использование, изучение, распространение.

Проект был реализован в комитете финансов Волгоградской области и затронул подсистему бюджетного планирования в составе ГИС «Электронный бюджет Волгоградской области», основанную на решении компании БФТ «АЦК-Планирование». Она обеспечивает автоматизацию планирования бюджета области и муниципальных образований.

Был осуществлен перевод данной подсистемы на СУБД PostgreSQL. Как итог – на базе PostgreSQL организовано взаимодействие в части обмена электронными документами и справочными данными с подсистемами исполнения бюджета и управления закупками ГИС «Электронный бюджет Волгоградской области» по 477 бюджетам региона.