«Ростелеком» обеспечил тепловизорами школы Чукотки

«Ростелеком» установил тепловизионные комплексы в двух школах, лицее и многопрофильном колледже Анадыря, а также в школах Билибино, Певека и Угольных Копей. Оборудование автоматически бесконтактно измеряет температуру тела у учащихся и педагогов и помогает избежать столпотворений на входе в учреждения.

«Губернатор Роман Копин принял решение о приобретении и поставке в образовательные организации средств бесконтактного измерения температуры. Это необходимо для организации «входного» контроля учащихся и минимизации последствий коронавирусной инфекции, создания благоприятных условий для обучающихся. Системы уже функционируют, идет мониторинг работоспособности и при необходимости отладка установленного оборудования. Состояние систем специалисты компании будут контролировать на постоянной основе. По результатам изучения эффективности тепловизоров рассмотрим вопрос о поэтапном оснащении такими системами других образовательных организаций Чукотки», – сказал Андрей Боленков, заместитель губернатора, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа.

В учебных заведениях установлены стационарные комплексы с тепловизионными камерами видеонаблюдения. Данные о температуре тела выводятся на отдельный ноутбук, установленный на посту охраны. Если система обнаруживает человека с повышенной температурой тела, то включается световое и звуковое оповещение. Сотрудник охраны это фиксирует и передает информацию о заболевшем администрации учреждения для принятия мер по его изоляции.

«Тепловизоры – отличная замена бесконтактным термометрам, которыми сейчас измеряют температуру в большинстве организаций и учреждений. Оборудование практически мгновенно выявляет людей с повышенной температурой тела. При необходимости его можно настроить на распознавание наличия маски на лице. Использование тепловизоров поможет снизить риск распространения вирусных инфекций и контролировать соблюдение карантинных мер на предприятиях, в организациях и общественно значимых местах с высоким трафиком посетителей», – отметила Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала «Ростелекома».

Тепловизионное оборудование позволяет автоматически измерять температуру тела до 400 человек в минуту с точностью показаний до 0,3 градуса Цельсия. Измерения проводятся у людей, находящихся на расстоянии до 2,5 метра от камеры видеонаблюдения. Можно устанавливать зону, в которой проводится контроль температуры, выбирать температурный порог, вести онлайн-запись и просматривать видео из архива.

По контракту с Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа «Ростелеком» установил тепловизоры в «Чукотском окружном профильном лицее», «Чукотском многопрофильном колледже», «Средней образовательной школе № 1 города Анадыря», «Основной образовательной школе № 1 города Анадыря», «Центре образования поселка Угольные Копи», «Средней образовательной школе города Билибино Чукотского автономного округа», «Центре образования города Певек».