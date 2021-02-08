Росатом и правительство Нижегородской области открыли центр обработки документов и работы с населением

В Нижнем Новгороде в рамках проведения заседания «Клуба губернаторов» и отчетной конференции по реализации проекта «Эффективный регион» был открыт центр обработки документов и работы с населением в Правительстве Нижегородской области. Проект реализован «Гринатом» (ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом») в сотрудничестве с правительством Нижегородской области.

В торжественной церемонии открытия центра приняли участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Центр обработки документов и работы с населением представляет собой единый орган, в котором централизованы функции работы с обращениями граждан и кадрового делопроизводства административного аппарата Нижегородской области. Эффективность достигается за счет использования современных ИТ-систем, апробированных в работе «Гринатом», общего центра обслуживания госкорпорации «Росатом». Открывшийся центр – это первый опыт «Гринатома» по масштабному тиражированию технологий общего центра обслуживания для государственных органов власти.

Все обращения граждан вне зависимости от темы и носителя подаются теперь через систему «Одного окна», предусмотрена прозрачная система отслеживания документов, полностью исключена возможность их утери. Помимо этого, Центр обрабатывает исходящие документы, протоколы, приказы и внутреннюю переписку органов исполнительной власти.

«Сейчас мы проводим планомерную работу по повышению эффективности деятельности органов госвласти в регионе. Создание центра обработки документов и работы с населением - один из закономерных этапов. В основу был положен опыт нашего сотрудничества с госкорпорацией «Росатом» и реализации программы «Эффективный регион». В год в структурах правительства региона обрабатывается около миллиона документов и более 160 тысяч обращений граждан. В работу с документами всегда было вовлечено много сотрудников. Такие специалисты есть в каждом органе власти, и, по сути, зачастую их функции дублировались. Благодаря центру обработки документов мы ушли от этих пересечений. Было высвобождено около 120 ставок госслужащих. Появилась возможность направить дополнительных людей на практические участки работы. При этом мы наблюдаем значительное сокращение - примерно в два раза - времени регистрации документов. В полтора раза увеличивается производительность работы специалистов. Ежедневно обрабатывается около 3,5 тысячи документов, в месяц – примерно 80 тысяч. То есть, благодаря этому проекту мы закрываем потребности всех органов власти», – сказал Глеб Никитин.

«В течение многих лет Росатом выстраивает эффективные производственные процессы внутри Госкорпорации, и мы накопили серьезные компетенции по работе с документооборотом, кадровым делопроизводством, централизации и автоматизации финансовой деятельности. Мы ведем собственную разработку ИТ-решений, позволяющих повысить эффективность этих процессов. По сути данный проект – это уникальный симбиоз модели общего центра обслуживания, Производственной системы «Росатом» и цифровизации. Уверен, что опыт сотрудничества с Правительством нижегородской области будет успешным, и мы сможем тиражировать наши лучшие наработки также в других регионах», - отметил Алексей Лихачёв

Ранее «Гринатом» уже реализовало ряд ИТ-проектов по импортозамещению и разработке ИТ-систем для внешних заказчиков, в том числе предприятий госсектора.