На Госуслугах стало возможно оформить разрешительные документы

Пресс-служба Минцифры России сообщила о том, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что теперь оформить разрешительную документацию ряда ведомств можно в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Это позволит сократить сроки получения разрешений.

Выдачу разрешительных документов в электронный вид перевели первые три ведомства, и теперь на Госуслугах доступны следующие новые сервисы.

Учет беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов (Росавиация); регистрация средств массовой информации (Роскомнадзор); выдача лицензий и других разрешительных документов на экспорт и импорт отдельных видов товаров (Минпромторг России).

По указанным услугам поступает более 35 тыс. обращений в год.

«Мы существенно упростили процесс получения разрешений как на стороне заявителя, так и на стороне ведомства. По нашей оценке, в результате этой работы удастся сократить до 70 тыс. ежегодных личных визитов в органы власти», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

По словам заместителя руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, поставить беспилотное воздушное судно на учет стало проще и быстрее: пользователь тратит на заполнение электронной формы менее 30 минут.

«За счет цифровой трансформации удалось сократить срок получения разрешений на треть — с 15 до 10 рабочих дней, а заинтересованные ведомства теперь смогут получать информацию о выданных разрешениях из электронного реестра, что исключает возможность подделки разрешительных документов», — отметил замглавы Минпромторга России Олег Бочаров.

В феврале 2020 года Правительство Российской Федерации утвердило план перехода 15 федеральных органов власти на выдачу разрешений в электронном виде. План включает в себя 47 разрешений, наиболее востребованных гражданами и представителями бизнеса, и рассчитан до конца 2021 года.