Спецпроекты

В российскую библиотеку ИИ-кейсов подано более 100 заявок

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Российская Библиотека AI Russia, созданная Альянсом в сфере искусственного интеллекта, пополнилась заявками от 120 компаний. Все проекты, добавленные в Библиотеку до 31 марта 2021 года, станут номинантами Премии за лучший проект в области искусственного интеллекта AI Russia Awards.

Подать свой ИИ-проект для участия в Премии и Библиотеке могут бесплатно любые компании на сайте проекта. Все проекты проходят многоступенчатую верификацию и строгий конкурсный отбор Экспертного совета от Альянса в сфере ИИ, в который входят эксперты крупнейших технологических компаний России - Mail.ru Group, МТС, «Яндекс», Сбер, «Газпром нефть», РФПИ. Ключевые критерии для включения кейсов в Библиотеку - зрелость решения, проработанность ключевого компонента на базе искусственного интеллекта и эффект, который его внедрение оказывает на работу организации.

Запущенный в 2020 году, проект AI Russia аккумулирует лучшие практики применения технологии искусственного интеллекта в России. Основная составляющая проекта - Библиотека кейсов, отражающих реальные возможности ИИ-решений и выгоды от внедрения технологии. В мае 2021 года пройдет премия AI Russia Awards, которую планируется сделать ежегодной. В рамках премии будут награждены знаковые проекты, которые оказали влияние на развитие российской инновационной экономики.

Основу Библиотеки составляют описания проектов с доказанным экономическим эффектом. К примеру, автоматизация работы с юридическими документами на базе ИИ для «Мегафона» ежегодно экономит компании 27,4 млн рублей расходов на работу с исками. А внедрение инноваций в процесс мониторинга работы цифровых сервисов позволяет ДИТ Правительства Москвы исключить затраты на их ручную диспетчеризацию и проверку работоспособности — это более 100 млн рублей. В Библиотеке AI Russia есть и социально значимые проекты, такие как сортировка фотографий для поиска пропавших людей в помощь волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или умный помощник для незрячих от «СенсорТех».

«Уже сейчас, анализируя поданные в Библиотеку заявки, мы можем выделить несколько тенденций на российском рынке ИИ. Во-первых, чаще всего отечественный бизнес внедряет решения искусственного интеллекта для более эффективного управления процессами на производстве и в маркетинге, а также для улучшения клиентского сервиса. Во-вторых, бизнес-пользователи предпочитают реализовать ИИ-проекты собственными силами. 40% решений в Библиотеке — это внутренние разработки предприятий», — делится Кирилл Булатов, директор Альянса в сфере искусственного интеллекта.

В перспективе Библиотека должна стать для бизнес-аудитории базой знаний, источником достоверной информации о том, как решения с использованием искусственного интеллекта уже помогли их коллегам, и какой результат они получили от внедрения технологии. Именно поэтому в планах команды AI Russia — создание каталога предобученных моделей искусственного интеллекта и реестра надежных поставщиков ИИ. Обмен информацией избавит рынок от необходимости каждый раз изобретать нейросети заново и стимулирует компании к реализации новых проектов, а поставщиков ИИ — к разработке экономически эффективных решений.

«Мировой рынок технологий искусственного интеллекта, по предварительной оценке аналитиков IDC, увеличился до более чем 150 млрд долларов в 2020 году. В то же время рынок ИИ в России едва достиг 223 млн долларов. При этом очевидно, что у нашей страны огромный потенциал в сфере инноваций: у нас сильная математическая школа, а студенты отечественных вузов регулярно побеждают в крупных международных олимпиадах и соревнованиях по программированию. Но этот потенциал необходимо раскрыть, и здесь наша Библиотека может быть крайне полезна. Видя, что их партнеры по рынку уже получают выгоду от внедрения машинного интеллекта, многие компании будут готовы сделать первый шаг в этом направлении. В будущем это позволит российской индустрии ИИ развиваться наравне или даже быстрее глобальной», — продолжает Кирилл Булатов.

Другие материалы рубрики

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта

Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов

МВД собралось получить доступ к контактам в телефонах россиян. На это потратят десятки миллионов рублей

«Компьюлинк» получил 200-миллионный подряд «Гознака», снизив начальную цену на 915 рублей

Власти разрешают силовикам следить за россиянами без разрешения суда

Госорганы Вьетнама атакованы китайскими хакерами

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует

Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях

Техноблог

5 лайфхаков для смартфона на морозе

Док-станции для ноутбуков с USB-C до 5000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
CNEWS TV
Какие технологии помогают российскому бизнесу преодолеть...
CNews FORUM 2020: какие технологии повысят устойчивость бизнеса...
Федор Прохоров, CTO SberCloud
Наталия Агафонова, генеральный директор АО "Новые коммуникационные...
Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров