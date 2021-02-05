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«Швабе» запатентовал техническое решение по повышению контрастности изображения оптики

ИТ в госсекторе

Специалисты холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» нашли техническое решение, значительно снижающее интенсивность паразитных (вредных) бликов в оптических элементах, что позволяет повысить контрастность изображения. Изобретение защищено патентом РФ и может применяться при изготовлении высокочувствительных объективов и окуляров медицинских офтальмоскопов.

Объективы и окуляры с высоким оптическим разрешением и светопропусканием в составе офтальмоскопов позволят получать наилучший контраст наблюдаемого изображения во время исследования участков тыльной стороны глазного яблока. При использовании в медицинской аппаратуре изобретение поможет врачам проводить более качественную диагностику сетчатки глаза, кровеносных сосудов глазного дна, повреждений зрительного нерва, дегенерации желтого пятна и выявлять другие глазные заболевания.

Авторами изобретения стали сотрудники Научно-производственного объединения «Государственный институт прикладной оптики» (НПО ГИПО) холдинга «Швабе». Суть нового технического решения заключается в сокращении так называемых паразитных бликов, возникающих на границах «Оптическое стекло – оптический клей» в структуре изделия.

«Нашим инженерам удалось значительно снизить данный показатель. Внутри оптической склейки, применяемой в объективах или окулярах, мы нанесли ряд корректирующих слоев. Это нанослой металла, устойчивый к окислению, и оптический пленкообразующий материал в определенных соотношениях. Об использовании аналогичных методов в России нам неизвестно», – отметил генеральный директор НПО ГИПО Виллен Балоев.

Термин «паразитные блики» можно также описать как вредный световой поток, возникающий в виде отраженного сигнала на границе оптических материалов. Это объясняется разностью показателей преломления у данных материалов. Такой поток приводит к снижению контраста изображения, наблюдаемого через оптический прибор. Решение этой проблемы повысит качество работы оптической аппаратуры в целом.

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