Спецпроекты

Росатом внедрил электронную подпись для документооборота с контрагентами за пределами отрасли

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В госкорпорации «Росатом» в рамках реализации проекта по развитию Единой отраслевой системы управления качеством (ЕОС-качество) впервые внедрена усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) в документообороте с внешними поставщиками. Планируется, что УНЭП также будет использоваться при работе с иностранными партнерами при ведении проектов за рубежом. В 2020 году электронная подпись была протестирована сотрудниками проектов «Аккую» и «Ханхикиви».

Проект ЕОС-Качество является частью цифровой платформы Росатома и реализуется в соответствии с Единой цифровой стратегией Госкорпорации. Основные задачи системы – обеспечение единого подхода к управлению несоответствиями и консолидация информации в общей базе данных для всех предприятий атомной отрасли. ЕОС-Качество разработано и поддерживается ИТ-интегратором отрасли АО «Гринатом».

В результате развития Единой отраслевой системы управления качеством на 25% сокращено время на работу с контрольными операциями и выявленными несоответствиями, повышен уровень качества продукции, обеспечена доступность данных из любой точки мира, в которой есть подключение к интернету. В два раза сокращено время на сбор и обработку информации о качестве продукции и процессов для оперативного принятия управленческих решений. По предварительным оценкам ежегодное снижение доли повторяющихся несоответствий оборудования составит не менее 10%.

«С декабря этого года в ЕОС-Качество появилась возможность использовать электронную подпись в документообороте с внешними поставщиками. Данный уровень цифровизации – качественно новое достижение. Несмотря на то, что электронная подпись используется давно, до нынешнего момента ни одна информационная система в этой части не выходила за пределы отраслевых предприятий», – отметил Леонид Летчфорд, начальник управления качеством «Росатом».

«В планах на 2021 год дальнейшее развитие системы ЕОС-Качество, которое позволит проводить анализ данных о затратах, обусловленных несоответствием продукции: раньше такого функционала сервис не предлагал. Мы также внедрим механизмы соревновательной мотивации пользователей, за счёт чего планируется повысить качество и дисциплину работы. Помимо этого, планируется развивать механизмы подготовки юридически значимых документов по качеству в рамках отраслевого порядка претензионно-исковой работы и автоматизировать процессы строительного контроля», – прокомментировал Роман Зимонас, директор по закупкам, МТО и управлению качеством.

«Одна из важнейших решаемых нами сегодня задач – переход на полностью безбумажный документооборот внутри отрасли и, где возможно, за ее пределами. Для этого мы разрабатываем и вводим в эксплуатацию собственные отраслевые информационные системы, и ЕОС-качество – один из ярких примеров. Мы создали, внедрили и поддерживаем это решение, интегрируем его с другими корпоративными системами, обеспечивая высокий уровень информационной безопасности и удобства для сотрудников Росатома и контрагентов госкорпорации», - отметил первый заместитель генерального директора «Гринатом» Александр Мартыненко.

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