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Более 125 тысяч клиентов «Альфастрахования» воспользовались упрощенной авторизацией на сайте с помощью госуслуг

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Клиенты компании «Альфастрахование» переходят на упрощенную авторизацию при онлайн-покупке ОСАГО с помощью сервиса «Цифровой профиль». Более 125 тыс. клиентов компании уже воспользовались возможностью идентификации на сайте с помощью учетной записи на госуслугах.

Сервис «Цифровой профиль» доступен всем пользователям портала госуслуг, имеющим подтвержденную учетную запись. В настоящее время он объединяет следующие сведения о гражданине: паспортные данные, адрес, ИНН, водительские права, место работы и прочие. Их человек по своему усмотрению может предоставлять различным организациям в режиме онлайн для совершения юридически значимых действий.

Благодаря интеграции информационных систем «Альфастрахования» и портала госуслуг процесс оформления полисов ОСАГО стал более быстрым и удобным для клиентов. Уже сегодня, авторизовавшись на сайте компании через единый портал госуслуг при заключении договора, можно применить автозаполнение части данных об автомобиле и его собственнике, чтобы не вводить их вручную. Клиенту необходимо лишь заполнить недостающие поля, оплатить услугу, и полис будет направлен на электронную почту.

«В рамках пилотного проекта «Цифровой профиль гражданина» на портале госуслуг мы получаем в цифровом виде информацию о новых клиентах и их автомобилях. В перспективе мы сможем полностью отказаться от сбора сканов и проверки документов при заключении договора, если клиент предоставит нам доступ к своим данным на портале госуслуг. Мы планируем расширять наши интеграции с различными государственными системами-источниками данных», – сказал Владимир Муравьев, ИТ-директор «Альфастрахования».



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