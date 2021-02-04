Simetra разработает транспортный мастер-план Самарканда

Simetra, эксперт в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, разработает для Самарканда транспортный мастер-план. Проект рассчитан до 2031 г.

В ходе проекта будет разработан план стратегического развития всех видов транспорта Самаркандской агломерации, реализовано шесть подпрограмм, направленных на развитие транспортной инфраструктуры в целом (в том числе интеллектуальной транспортной системы), и на развитие легкового, пешеходного и велосипедного движения, инфраструктуры общественного и грузового транспорта.

«Создание транспортного мастер-плана поможет выполнить ноябрьское поручение президента Узбекистана и сделать первый шаг к повышению удобства общественного транспорта. Это важный инструмент для развития современной транспортной системы, проработки удобной маршрутной сети и тарифной системы. Все это позволит Самарканду активнее развивать свой экономический потенциал», — сказал Журабек Каржавов, заместитель руководителя транспортного управления Самаркандской области.

Появление транспортного мастер-плана позволит улучшить многие городские аспекты: обеспечить для горожан устойчивое развитие всех видов транспорта, увеличить эффективность использования улично-дорожной сети, создать условия для современного и комфортного общественного транспорта и безопасные условия для транспорта и пешеходов. Помимо этого, наличие мастер-плана позволит снизить экономические потери, негативное воздействие транспорта на окружающую среду и планомерно развивать центр управления транспортной ситуации для профильных служб города. В обязательном порядке будет учтен и туристический фактор — уже сегодня Самарканд является значимым международным туристическим центром с большим потенциалом.

«Simetra разработает мультимодальную транспортную модель, которая позволит спрогнозировать транспортную ситуацию для различных сценариев, разработать рекомендации и выбрать действительно необходимо для города мероприятия. Появление совершенной транспортной позволит сделать город более привлекательным и удобным для людей. Помимо этого, Самарканд является популярным туристическим направлением, поэтому транспортные мероприятия поспособствуют улучшению инвестиционной привлекательности города», — сказал директор по развитию компании Simetra Кристиан Беттгер.

На этой неделе в Самарканде проходит большая публичная рабочая конференция с участием министерства транспорта, областной и городской администраций, граждан и прессы. В рамках конференции будут презентованы идеи, задачи и подход к реализации создания мастер-плана.

Что немаловажно, наличие такого плана отразится на эффективности обучения нового поколение специалистов в области транспортного планирования и моделирования. Напомним, что ранее Simetra поставила в Министерство транспорта Республики Узбекистан комплект программных комплексов PTV. Решения помогут организованному при Министерстве Центру изучения проблем транспорта и логистики осуществлять процессы транспортного планирования регионов и городов Узбекистана.