Спецпроекты

На портале Госуслуг появились сведения о ходе исполнительного производства

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что на портале Госуслуг опубликован новый сервис Федеральной службы судебных приставов, который позволит должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства.

Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и т.д.

«Ежедневно на портале Госуслуг новым сервисом ФССП пользуются порядка 25 тыс. граждан, что само по себе показывает его востребованность. Отдельно хочу поблагодарить ФССП за высокий уровень доступности сервиса, в 90% случаев дающего ответ в пределах 3 секунд», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

«Новый сервис позволяет гражданам получать исчерпывающую информацию по всем стадиям исполнительного производства. Особо хотим отметить возможность для граждан быть в курсе ограничений, которые могут быть на него наложены. Так, например, более 3,5 млн должников ограничены в праве выезда за рубеж, направлено более 7 млн постановлений об ограничении регистрационных действий в отношении транспортных средств», — сообщили в ФССП России.

На портале Госуслуг также можно оплатить судебную задолженность, подать ходатайство или другое заявление в рамках исполнительного производства.

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