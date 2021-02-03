Спецпроекты

«СКБ Контур» и ИТ-департамент Курганской области договорились о сотрудничестве

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«СКБ Контур» и ИТ-департамент Курганской области договорились о сотрудничестве. В результате сотрудничества у правительства области может появиться свой сервис для проведения видеоконференций — «Контур.Толк». «СКБ Контур» создал его прошлой зимой для внутренних нужд, а в пандемию стало ясно, что он может быть интересен и внешним заказчикам.

Соглашение о сотрудничестве подписали 21 января 2021 г. Со стороны Курганской области в процедуре участвовала врио директора Департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова. Со стороны группы компаний «СКБ Контур» — руководитель подразделения в Кургане Даниил Москвин.

Стороны рассчитывают, что вместе смогут запустить ИТ-проекты, которые будут способствовать экономическому росту Курганской области.

Перед правительством региона стоит сразу несколько задач: начать использовать отечественное ПО для проведения ежедневных видеосовещаний; автоматизировать антикоррупционную проверку госзакупок; перейти на централизованную облачную систему учета и управления.

В ближайшее время стороны приступят к разработке совместной дорожной карты, куда войдут проекты по внедрению цифровых решений в экономику региона.

Евгений Филатов, генеральный директор группы компаний «СКБ Контур», сказал: «Это не первый наш опыт сотрудничества с региональными властями. Мы уже запустили несколько проектов в области цифровизации и ИТ-образования. Каждый раз убеждаемся, что знание местной повестки, потребностей ведомств и бизнеса вкупе с проверенными технологиями дают отличный результат».

Подобные соглашения у «СКБ Контур» подписаны с администрацией Приморского края и правительством Ульяновской области. Там стороны сфокусировались на внедрении ЭДО в органах госвласти, некоммерческих организациях и бизнесе.

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