«Ростелеком» автоматизировал прием заявок от операторов связи на техобслуживание и аварийные работы

«Ростелеком» запустил бесплатный сервис автоматизированного приема заявок от операторов связи на техническое обслуживание и аварийные работы. Успешный опыт пилотного проекта, запущенного в конце прошлого года, позволил компании расширить возможности сервиса на всю страну.

В автоматизированную систему «Ростелекома» поступают мгновенные сообщения о любом инциденте, произошедшем на объекте заказчика и требующем проведения работ, предусмотренных договором. Полученная информация проходит верификацию и регистрацию и поступает выездной бригаде специалистов, которая оперативно устраняет неполадки. Весь процесс прозрачен для заказчика: в режиме реального времени он получает уведомления о проблеме и может отследить изменения статусов по производимым работам. Кроме того, заказчику предоставляется доступ в личный кабинет оператора, где собирается вся статистика по инцидентам на объектах. Таким образом, из процесса полностью исключаются бумажный документооборот и человеческий фактор, которые затягивают устранение неполадок. Это позволяет в несколько раз сократить время устранения аварий, возникающих в сетях заказчиков.

Сервис автоматизации процессов оказания услуг операторам связи разработан в рамках проекта «Ростелекома» по созданию инфраструктурного оператора для оператора: компания берет на себя проектирование, строительство, модернизацию, техническое обслуживание и аварийно-восстановительные работы на сетях операторов связи и гарантирует с высокое качество работ. Проект стартовал в 2017 году; по состоянию на конец 2020 года «Ростелеком» обслуживает около 167 тыс. км волоконно-оптических линий связи и более 72 тыс. базовых станций операторов связи.

«С запуском нового сервиса “Ростелеком” сделал важный шаг к автоматизации процесса оказания услуг. Заявки любого оператора связи, использующего сервисы технического обслуживания инфраструктуры или устранения аварий, теперь автоматически регистрируются в системе; отслеживать статус их выполнения можно через личный кабинет», — сказал начальник отдела инфраструктурных проектов ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Для обмена данными по заявкам между системами операторов связи и системами «Ростелекома» разработан специальный программный интерфейс, который позволяет быстро подключать новых операторов с минимальными затратами обеих сторон.

«Автоматизированный сервис приема и отработки заявок упрощает наше взаимодействие с “Ростелекомом”. Благодаря грамотно настроенному процессу наши заявки сразу попадают к дежурной смене, отвечающей за работу с операторами-партнерами компании. Важно, что обратная связь приходит незамедлительно и сотрудники национального провайдера всегда остаются с нами на связи, помогают в решении любого вопроса. Такой автоматизированной системы нет ни у одного подрядчика, а компетенции и опыт “Ростелекома” позволяют выполнять все работы выполняются качественно и в срок», — отметил технический директор Южного региона ПАО «Вымпелком» Максим Левин.

«Автоматизация процесса оказания услуг “Ростелекома” делает процесс обслуживания прозрачным, позволяет сократить время на обработку обращений и существенно облегчает управление как для оператора, так и для нашей компании, — сказал директор департамента управления инфраструктурными проектами ПАО «Ростелеком» Константин Хрульков. — Важно отметить, что услуги операторам связи предоставляются по хорошо зарекомендовавшей себя сервисной модели, которая позволяет партнерам существенно сократить издержки на сетевую инфраструктуру».