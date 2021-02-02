Спецпроекты

Минцифры разъясняет порядок включения продуктов в реестр российского ПО

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Пресс-служба Минцифры России рассказала о том, что при выпуске новой версии программы производителю не требуется повторно подавать заявку на включение в реестр российского ПО – такое решение было принято на Экспертном совете по программному обеспечению при Минцифры России. Ранее представители компаний-разработчиков обращались в министерство с просьбой дать разъяснение по порядку действий производителей в таких ситуациях.

Обновленные правила не распространяются на версии программного обеспечения, обладающие различными функциональными характеристиками и, как следствие, относящиеся к разным классам ПО, а также построенные на различных технологических стеках. Новую заявку необходимо подать, если исключительные права на версии программного обеспечения принадлежат различным правообладателям.

«Реестр отечественного ПО становится ежедневным инструментом не только ИТ-специалистов, но и закупщиков, поставщиков, налоговиков. Для упрощения их работы Экспертным советом принято решение о принципах индикации продуктов: теперь в реестре будет отображаться базовое название без указания конкретных релизов и версий», – пояснил директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», член экспертного совета по программному обеспечению Минцифры России Илья Массух.

«Мы очень благодарны Минцифры за своевременное разъяснение. Наши заказчики из бюджетной сферы и госкомпаний зачастую подходили формально и до запятой требовали совпадения наименований поставляемых им лицензий и названий тех программ, которые мы внесли в реестр. Предложенный подход удобен для разработчиков и одновременно предохраняет от десятикратного раздувания реестра за счет разных редакций и вариантов поставок одних и тех же по сути продуктов», – отметил директор компании «1С», член экспертного совета по программному обеспечению Минцифры России Борис Нуралиев.

«Включение продукта в реестр российского ПО – условие для получения льготы по НДС (0% вместо 20%). После объявления Президентом о беспрецедентных налоговых условиях для ИТ-отрасли, количество заявок увеличилось в несколько раз. Наша задача сегодня – сделать процедуру включения в реестр максимально понятной, прозрачной и эффективной», – резюмировал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин.



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