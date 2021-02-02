Спецпроекты

Интернет приходит на стойбища Югры

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Департамент информтехнологий Югры сообщил о том, что в Югре создано 26 ИТ-стойбищ – в регионе продолжается реализация уникального для России проекта. Округ стал первой территорией, где доступом к широкополосному интернету обеспечивают жителей, ведущих кочевой образ жизни и занимающихся традиционными промыслами.

Пилотной площадкой проекта в 2018 году стало стойбище Василия Пяка в Белоярском районе. В 2019 году точки доступа появились ещё на 8 стойбищах в Белоярском, Сургутском, Нефтеюганском, Нижневартовском и Березовском районах. В 2020 году установлены 17 новых точек доступа, причём впервые географию проекта «IT-стойбище» пополнили Ханты-Мансийский и Кондинский районы.

IT-стойбище или по-другому – точка доступа рассчитано на несколько стойбищ, в каждом из которых проживает не одна семья. Все эти жители могут приезжать на место установки спутникового оборудования или оборудования для усиления сотовой связи и пользоваться услугой доступа в интернет. Сейчас благодаря проекту «IT-стойбище» такая возможность есть у 2200 жителей 123-х территорий традиционного природопользования, а это 48,2 % КМНС ведущего традиционный образ жизни на стойбищах.

Данный проект – не только доступ к интернету, но и обучение. Тьюторы из числа местного населения по разработанным инструкциям обучают новых пользователей базовым цифровым компетенциям: как пользоваться компьютерной техникой, поисковыми системами, электронной почтой, получать госуслуги и др.

Благодаря созданию IT-стойбищ в 2020 году получил развитие новый цифровой образовательный проект «Стойбищная школа-сад». Сейчас дошкольники и ученики младших классов из числа КМНС могут учиться, не выезжая со стойбищ. Такая возможность появилась в Белоярском, Сургутском и Нижневартовском районах.

Проектами заинтересовались как северные регионы России (Сахалинская область, Забайкальский край, Якутия и Ямал), так и другие страны (Норвегия, Финляндия и Бразилия).

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