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«ЭР-Телеком» создаст «умный город» в Башкортостане

Телеком Инфраструктура ИТ в госсекторе

«ЭР-Телеком Холдинг» и администрация городского округа города Салават Республики Башкортостан подписали соглашение о развитии региональной телекоммуникационной инфраструктуры.

Подписи под документами поставили Игорь Миронов, глава администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан и Иван Ягупов, межрегиональный директор Южного Урала компании «ЭР-Телеком Холдинг».

В рамках договоренностей, компания планирует внедрить на территории Салавата цифровые решения и сервисы, направленные на повышение комфорта и безопасности местных жителей, в числе которых модернизация уличного освещения с применением инновационных технологий («Умный свет») и оснащение специальными программно-аппаратными комплексами пешеходных переходов, позволяющих снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов («Умный пешеходный переход»).

Помимо сервисов на основе промышленного интернета вещей (IIoT) для объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, также планируется интеграция элементов системы «Умный город» в существующую региональную ИТ-инфраструктуру, что позволит повысить ее надёжность и эффективность.

«Наша главная цель – сделать Салават самым комфортным для проживания городом Республики Башкортостан. И безусловно, внедрение современных технологий в управлении энергетикой, инфраструктурой жилищно-коммунального и дорожного хозяйств – важный шаг в её достижении. Убежден, что у нас сложится долгосрочное и плодотворное сотрудничество с компанией «ЭР-Телеком», а горожане в скором времени оценят грядущие изменения», – сказал Игорь Миронов, глава администрации городского округа город Салават.

«Цифровые технологии сегодня – неотъемлемая часть жизни нашего общества. Обеспечить решение важных социальных задач, а также задач безопасности жизнедеятельности – общая цель власти и бизнеса. Уверен, что предложенные нами решения помогут жителям Салавата в достижении этой цели», – отметил Иван Ягупов, межрегиональный директор Южного Урала компании «ЭР-Телеком Холдинг».

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