Минцифры России поддержит цифровизацию РЖД в рамках программы льготного кредитования

Минцифры России сообщило, что РЖД и ВЭБ.РФ заключили соглашение на 8,9 млрд рублей по программе льготного кредитования Минцифры России. Поддержка реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Финансирование будет направлено на проекты ОАО «РЖД» по организации перевозочного процесса, управлению инфраструктурой, созданию нового поколения автоматизированных рабочих мест. Использование цифровых технологий позволит получать подробную информацию в режиме реального времени о перевозках, состоянии производственных объектов, автоматизировать операции и принимать управленческие решения на качественно новом уровне. Проекты будут реализованы на основе российских цифровых решений, в частности, на базе отечественных микропроцессоров «Байкал» и «Эльбрус».

«Цифровизация – это один из главных инструментов трансформации ОАО «РЖД» в современную и высокотехнологичную компанию. С помощью “цифры” мы ищем способы, как сделать нашу работу более эффективной и, одновременно, становимся ближе к нашим клиентам – пассажирам и грузоотправителям. ВЭБ.РФ традиционно поддерживает нас в части финансирования инфраструктурных проектов, искренне рад, что он стал еще и нашим «цифровым» партнером», – отметил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил: «Минцифры России и ВЭБ.РФ активно работают над проектами, направленными на реализацию национальных целей развития в соответствии с указом Президента РФ. Финансирование со стороны ВЭБ.РФ поддержит процесс масштабной цифровой трансформации ОАО «РЖД», которая ускорит «переход» компании на «цифровую» железную дорогу для совершенствования системы управления пассажирскими и грузовыми перевозками, улучшения безопасности движения, обеспечения прозрачности затрат, повышения клиентоориентированности и производительности труда».

«Программа льготного кредитования, реализуемая Минцифры с крупнейшими российскими банками, направлена на поддержку внедрения отечественных цифровых решений в компаниях. Конечная ставка для заемщиков составляет от 1 до 5%, компания может получить финансирование до 10 млрд рублей. Сегодня общая сумма кредитного портфеля составляет около 35 млрд рублей, при этом соглашение между ОАО “РЖД” и ВЭБ.РФ - одно из самых масштабных», - отметил замглавы Минцифры России Максим Паршин.