Getmobit и НИИ «Восход» займутся созданием госсервисов и интеграционных платформ

Getmobit и НИИ «Восход», подведомственное предприятие Минцифры России, подписали соглашение о стратегическом научно-техническом сотрудничестве для совместного участия в реализации мероприятий федеральных и национальных проектов, а также создания государственных сервисов и интеграционных платформ.

Кроме того, в рамках сотрудничества Getmobit и НИИ «Восход» объединят свои компетенции для подготовки экспертных заключений и концептуальных решений, проектов и программ в целях формирования цифровой экономики в Российской Федерации.

Стороны также будут участвовать в реализации Центра развития экосистемы по разработке отечественных программно-аппаратных комплексов (ПАК) – проекта НИИ «Восход» по тестированию научно-исследовательским институтом российских ПАК на предмет совместимости, соответствия характеристикам и функционала, заявленных производителями, а также адаптации платформенных решений для работы на отечественных аппаратных и программных решениях.

«НИИ «Восход» заинтересован в том, чтобы наши специалисты совместно Getmobit начали работать не только в области создания информационных сервисов и интеграционных платформ для государства, но и активно приступили к реализации Центра развития экосистемы по разработке отечественных программно-аппаратных комплексов, который будет способствовать ускорению цифровой трансформации и процессов импортозамещения в нашей стране. Более того, Центр будет поддерживать российские компании-разработчики, помогая им в эффективной разработке цифровых продуктов под отечественное «железо» на базе отечественного софта», – прокомментировал директор НИИ «Восход» Андрей Бадалов.

«Технологические тренды, а в последнее время и внутренняя политика, все больше обязывают поставщиков ИТ-продуктов обратить внимание на универсальность, взаимоувязанность и совместимость программных и аппаратных платформ. Развитие национальных цифровых экосистем стимулирует спрос на «сквозные» технологии, которые способны реализовать доставку сервисов в распределенной ИТ-инфраструктуре, и готовность к работе на любом «железе». Важными становятся не только технические характеристики электроники, но и функциональность, а также то, насколько удобно работать конечным пользователям, – отметила основатель и генеральный директор Getmobit Мария Рукавишникова. – Мы создали «сквозную» платформу, которая позволяет работать с различными инфраструктурными сервисами – VDI, VoIP, VPN, аутентификация, сделав доступ к конфиденциальной информации безопасным вне зависимости от того находится человек в офисе или дома на удаленке. Связав между собой «аппаратные привычки» сотрудников в форм-факторе телефонного терминала с вычислительным модулем, док-станцией, вариативной зарядкой и набором сетевых интерфейсов с системой управления через «единый» профиль сотрудника. Мы предложили рынку новую технологию работы и практичный способ потребления. В итоге, довольны все стороны: и системные администраторы, которым больше не приходится настраивать технику под каждый «случай», и пользователи, которым не нужны инструкции - система сама подсказывает, как ее использовать. Корпоративный ИТ получил инструмент с быстрой адаптацией и интеграцией в любой ИТ-ландшафт, жонглируя сценариями применения и «улучшая» экономику вложенных инвестиций времени и денег».

Валентин Макаров, президент НП «Руссофт», сказал: «Меня чрезвычайно радует успешное взаимодействие компании Getmobit и НИИ «Восход». Успехом и признанием отмечена огромная работа стартапа, который реализовал на практике идеологию построения платформенного программно-аппаратного решения, которую НП Руссофт совместно с Ассоциацией АРПЭ продвигает уже несколько лет. Именно так – в совместной разработке ПО и электронной аппаратуры – залог успеха импортозамещения в России и ресурс для продвижения на зарубежных рынках. Поздравляю Марию Рукавишникову, все команду «Гетмобит»! И спасибо коллегам из НИИ «Восход» за умение видеть перспективу и за открытость во взаимодействии со стартапами. Руссофт безусловно готов продолжить помогать объединять разработку программного и аппаратного компонентов современной вычислительной и коммуникационной техники».