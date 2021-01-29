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Вступил в силу закон «о регуляторных песочницах»

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

28 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». Документ подготовлен Минэкономразвития и направлен на создание правовых условий для ускоренного появления и внедрения на рынок новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций.

Федеральный закон разработан во исполнение перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию. Акт предоставляет лицам, занимающимся разработкой и внедрением цифровых инноваций, возможность осуществить их практическое применение в условиях снятия ограничений, установленных нормативными правовыми актами, в реальной рыночной среде.

«Регуляторные «песочницы» призваны стать фундаментом для развития цифровой экономики. Впервые в России появилась возможность системно протестировать в реальных правоотношениях цифровые технологии, которые в силу разных причин использовать прямо сегодня нельзя», - прокомментировал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В рамках экспериментальных правовых режимов Правительство может дать ограниченному числу компаний на определенной территории и на определенное время соблюдать действующее законодательство с рядом особенностей. Эти особенности как раз и позволят применять соответствующие технологии.

Экспериментальные правовые режимы или «песочницы» смогут устанавливаться на срок до 3 лет практически в любых сферах инновационной деятельности по таким направлениям как медицина, транспорт, сельское хозяйство, торговля, архитектура и строительство, промышленность, предоставление государственных услуг, связь.

«Сегодня особенно актуальна потребность в таких режимах для тестирования технологий искусственного интеллекта, блокчейн, больших данных, нейротехнологий, квантовых технологий, виртуальной и альтернативной реальности», - подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников.

Минэкономразвития определено Правительством уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативному правовому регулированию в сфере экспериментальных правовых режимов.

Подать инициативное предложение об установлении экспериментального правового режима можно в Минэкономразвития России. Такое инициативное предложение может подать как государственный орган, орган местного самоуправления (по направлению предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля), так и юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. При этом окончательное решение об установлении такого режима принимается Правительством.

Минэкономразвития созданы технические условия для приема документов от инициаторов и размещены на сайте Министерства материалы, предусмотренные законом.

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