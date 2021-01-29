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«Росэлектроника» поставила обеззараживающие гаджеты правительству Нижегородской области

ИТ в госсекторе Техника

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил компактные рециркуляторы воздуха правительству Нижегородской области для оборудования помещений и автотранспорта. Гаджеты позволяют проводить непрерывное обеззараживание воздуха, обеспечивая защиту от болезнетворных вирусов и бактерий.

Новые компактные УФ-рециркуляторы, разработанные НПП «Салют» (входит в «Росэлектронику»), обладают бактерицидным действием благодаря использованию в конструкции ультрафиолетового диода с длиной волны 270 нм. Пропуская воздух через камеру обеззараживания, прибор уничтожает болезнетворные бактерии и вирусы. Как утверждают в «Росэлектронике», устройства абсолютно безвредны для человека, поэтому могут работать непрерывно для обеспечения максимальной защиты.

Правительству Нижегородской области были поставлены рециркуляторы двух модификаций – RUV-60 для обеззараживания воздуха в помещениях и автомобильные рециркуляторы.

Устройства RUV-60 имеют форму куба 8х8х8 см и способны дезинфицировать более 60 м3 воздуха в час, а срок службы составляет не менее 50 тыс. часов, что в пять раз больше ламповых аналогов. Автомобильные рециркуляторы также имеют компактные размеры, весят 100 граммов, подключаются через USB-кабель и способны обрабатывать в час до 14 м3 воздуха.

«Использование компактных обеззараживающих гаджетов – это новый тренд, который позволяет эффективно обеспечить эпидемиологическую безопасность людей в любом месте – дома, на работе, в автомобиле. С момента запуска серийного производства осенью 2020 г. мы уже поставили более 5 тыс. устройств и продолжаем совершенствовать и расширять линейку продукции, так как спрос на подобную технику продолжает расти», – отметил генеральный директор НПП «Салют» Александр Бушуев.

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