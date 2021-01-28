Спецпроекты

Закон о «цифровых песочницах» вступил в силу

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Сегодня, 28 января, вступил в силу закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (ЭПР). Закон был разработан рабочей группой «Нормативное регулирование» при участии предпринимательского сообщества и Минэкономразвития России и предполагает снятие ограничительных норм для тестирования технологий.

В данный момент на площадке организации «Цифровая экономика» разворачивается обсуждение и проработка проектов программ ЭПР, подготавливаемых инициаторами по первым восьми кейсам для «песочниц». Проработка проектов программ ЭПР будет осуществляться в рамках экспертных групп, которые возглавят авторитетные эксперты в соответствующих областях, с привлечением к этой работе иных потенциальных участников ЭПР, экспертного сообщества и обязательным участием представителей уполномоченного органа (Минэкономразвития России) и регулирующих органов по соответствующим направлениям ЭПР. Итоговый проект программы должен обеспечить безусловную защиту прав граждан с учетом всех возможных рисков в ходе проведения эксперимента.

Все проекты, которые вошли в первый законопроект-спутник, прошли обсуждение на рабочей группе «Нормативное регулирование» организации «Цифровая экономика» и имеют высокую степень технической проработки. В соответствии с поручением президента от 31 декабря 2020 года законопроект-спутник должен быть принят до 1 мая 2021 года.

Для консультаций и помощи инициаторам на сайте организации «Цифровая экономика» создана страница, где размещена основная информация о целях и порядке установления ЭПР, а также организован прием инициативных предложений.

«Механизм «регуляторных песочниц» - это новый инструмент для изменения правового регулирования, поэтому на данном этапе важную роль играет качество и проработанность инициативных предложений. Роль организации «Цифровая экономика» в процессе установления ЭПР – не только выступать партнером государства по акселерации подачи заявок, но и через механизмы обсуждения предложений с предпринимательским сообществом не допустить запуска неконкурентных песочниц, например, сформированных под 1 игрока, и апробации неэффективных, устаревших или нереализуемых технологий», - комментирует заместитель генерального директора — директор по направлению «Нормативное регулирование» организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

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