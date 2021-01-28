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«Швабе» принял участие в создании ИТС в Саратове

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» реализовал первый этап по созданию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Саратове. Техническое решение, внедренное специалистами «Швабе», обеспечит комплексное управление городским транспортом, позволит оптимизировать транспортные потоки и разгрузить городские улицы. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Внедренная в инфраструктуру регионального заказчика интеграционная платформа ИТС, состоящая из 11 модулей и девяти подсистем, будет контролировать работу светофоров, камер видеонаблюдения и систем весогабаритного контроля. Кроме того, она способна оптимизировать маршруты городского общественного транспорта и помогать в решении других актуальных задач.

«Уже сегодня интеграционная платформа, реализованная нами на первом этапе, позволяет регулировать действия камер видеофиксации и комплексов весогабаритного контроля. Преимущество этого решения заключается в возможности работы с любым видом оборудования независимо от производителя, даты изготовления и ввода в эксплуатацию. Однако для полноценного и максимально эффективного функционирования ИТС в городе необходимо создать единый центр управления, который объединит в себе функции всех государственных структур, задействованных в управлении транспортным комплексом Саратовской городской агломерации», – сказал заместитель директора по развитию и эксплуатации интеллектуальных транспортных систем «Швабе-Москва» Иван Морданов.

Первый этап работ выполнила профильная компания холдинга «Швабе-Москва». Сегодня эта же команда специалистов занимается обслуживанием ИТС Москвы. Максимальное число контролируемых ими объектов в столице составляет порядка 10 тыс. единиц.

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