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«Швабе» и РАН построили комплекс оптических инструментов в Бурятии

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«Швабе» и РАН построили комплекс оптических инструментов в Бурятии. Объект возведен в рамках реализации проекта Национального гелиогеофизического комплекса, работу по которому ведет холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» совместно с Российской академией наук (РАН). Инструменты комплекса позволят детально изучить процессы в мезосфере и термосфере.

Комплекс оптических инструментов построен на территории геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН рядом с поселком Торы в Бурятии. Задача объекта – исследование свечения ночной атмосферы Земли и его регистрация в широком спектральном диапазоне. Это нужно для определения структуры и динамики атмосферы, а также для создания моделей с целью предсказания поведения ее параметров на различных временных интервалах.

В состав комплекса включены инструменты нового поколения – ПЗС-камеры для астрофотографии, интерферометры Фабри – Перо, спектрографы и фотометры. Устройства позволят ученым проводить измерения относительной плотности, температуры и скорости, а также характеристик волновых процессов на высотах мезосферы и нижней термосферы.

«Гелиогеофизический комплекс РАН – масштабный проект, реализация которого полностью должна завершиться к 2030 г. Со своей стороны, холдинг ведет разработку и изготовление астрономических приборов, строит всю инфраструктуру. В штатном режиме работа объекта для наблюдений вариаций параметров мезосферы и термосферы, а также исследования структуры и физики верхней атмосферы Земли начнется в следующем году», – сказал генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Алексей Патрикеев.

Участие в проектировании и строительстве объекта, его оснащении научным оборудованием принял Лыткаринский завод оптического стекла холдинга «Швабе».

В состав национального гелиогеофизического комплекса войдут многоволновый радиогелиограф для мониторинга солнечной активности в диапазоне частот 3–24 ГГц, мезосферно-стратосферный лидар и солнечный телескоп-коронограф с диаметром зеркала 3 м, основной задачей которого станет исследование строения солнечной атмосферы, изучение и мониторинг солнечной активности. Для получения данных всех научных наблюдений комплекса будет создан единый центр управления.

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