Спецпроекты

Проект правительства Москвы для предпринимателей победил на конкурсе BRICS Solutions Awards

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Программа «Московский акселератор» стала победителем конкурса BRICS Solutions Awards в номинации «Решения для бизнеса». Международное жюри признало ее социально-экономическим и технологическим прорывом. Акселератор направлен на развитие и масштабирование технологичных решений в разных секторах экономики. Предприниматели и разработчики перспективных продуктов проходят обучение в рамках тематических курсов — отраслевых треков.

«Мы рады, что программу Москвы признали одной из лучших международных практик для развития предпринимательства. Чуть более чем за год работы акселератора участники запустили свыше 120 пилотных проектов и привлекли 238 миллионов рублей инвестиций», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Основные цели BRICS Solutions Awards — поиск перспективных идей и социально-экономических практик, направленных на повышение качества и уровня жизни населения стран — участниц БРИКС (России, Индии, Бразилии, Китая и ЮАР), а также их последующая реализация.

Проект «Московский акселератор» реализует столичное Агентство инноваций в партнерстве с фондом «Московский инновационный кластер» при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Победа в международном конкурсе демонстрирует, что “Московский акселератор” действительно помогает в развитии и масштабировании инновационного бизнеса российской столицы. С момента запуска на участие в программе было подано свыше 2,7 тысячи заявок, а ее выпускниками стали более 100 стартапов», — сказал глава городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

На конкурсе BRICS Solutions Awards было представлено семь номинаций: «Здоровье граждан и поддержание активного образа жизни», «Качество жизни и демография», «Инновации и технологии», «Зеленая экономика», «Решения для бизнеса», «Жилье и городское развитие» и «Образование». Всего в нем приняли участие более 230 международных практик, 32 из которых вышли в финал.

Победителями стали семь проектов из Индии и России. Они войдут в базу знаний о передовых практиках и решениях стран БРИКС в разных аспектах социально-экономического развития с открытым доступом и широкой международной информационной поддержкой их продвижения.

Программа «Московский акселератор» стартовала в ноябре 2019 года. Проекту удалось объединить на одной площадке представителей бизнеса, стартап-сообщества и Правительства Москвы для развития перспективных инновационных решений и поддержки технологических компаний. За первый год работы было запущено семь отраслевых треков с ведущими отечественными и зарубежными корпорациями.

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