Спецпроекты

Жители Архангельской области могут получать результаты анализов онлайн

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В Архангельской области для пациентов реализована возможность просмотра результатов лабораторных исследований. Результаты анализов, необходимых в том числе для диагностики COVID-19, доступны пациентам в их личном кабинете на региональном портале здравоохранения.

Во время пандемии органы здравоохранения всех регионов столкнулись с необходимостью своевременно информировать пациентов о результатах их лабораторных исследований. В Архангельской области возможность получить оперативный доступ к результатам анализов была реализована на основе регионального портала здравоохранения и решения «N3. Обмен данными лабораторных исследований».

Результаты лабораторных исследований надёжно защищены: вся информация хранится в центре обработки данных, а доступ к результатам исследований предоставляется только авторизованным пациентам с подтвержденной учетной записью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«В условиях пандемии важно, чтобы все цифровые сервисы, которые используются в сфере здравоохранения, приносили реальную пользу – как для врачей, так и для пациентов. Новая возможность по просмотру результатов лабораторных исследований не только помогает последним заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, если речь идет об анализах на COVID-19, но и играет важную роль во включении граждан в цифровую медицинскую экосистему», – отмечает Александр Герштанский, и.о. министра здравоохранения Архангельской области.

«Пандемия стала катализатором изменений, чётко обозначила вектор развития цифрового здравоохранения и приоритетные задачи, выдвинув на первый план оперативный доступ к информации. Новый цифровой сервис приносит пользу не только пациентам, он также существенно снижает нагрузку на врачей и сотрудников лабораторий в части оповещения о результатах исследований», – комментирует Жанна Пылаева, заместитель министра здравоохранения Архангельской области.

Региональный портал здравоохранения Архангельской области включает в себя целый ряд цифровых сервисов – например, для онлайн-записи на приём к врачу. Также в своём личном кабинете пациент может просмотреть информацию о записи или отменить её, оформить заявку для попадания в лист ожидания, направить обращение в медорганизацию. Список цифровых сервисов, доступных на портале, постоянно расширяется.

«В сегодняшних условиях критически важно не допускать задержки информации о результатах анализов пациентов. Из-за этого люди могут находиться в неопределённости, не понимая, когда им можно будет вернуться к работе и обычному образу жизни. Оперативное оповещение – это также вопрос безопасности. Ведь пациент может посчитать себя здоровым преждевременно и поставить под угрозу здоровье других людей, – отмечает Елена Чичурина, директор ГБУЗ Архангельской области «Медицинский информационно-аналитический центр». – Благодаря реализованной возможности пациенты теперь могут узнавать результаты исследований одновременно с лечащим врачом, не дожидаясь звонка из поликлиники или лаборатории».

Ранее в этом году в Архангельской области был внедрён в промышленную эксплуатацию сервис «N3. Обмен данными лабораторных исследований», который позволяет собирать сведения о проведенных исследованиях на уровне региона и обмениваться ими между лабораториями и медорганизациями. Разработчиком решения выступает ГК «Нетрика».

«Объединение сервиса “N3. Обмен данными лабораторных исследований”, предназначенного в первую очередь для врачей и сотрудников лабораторий, и портала здравоохранения Архангельской области даёт сильный синергетический эффект. Благодаря открытым протоколам интеграции на основе международного стандарта HL7 FHIR создание новых цифровых сервисов возможно в кратчайшие сроки», – отмечает Игорь Башков, руководитель отдела продаж и развития направления «Здравоохранение» ГК «Нетрика».

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