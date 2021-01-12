Правительство Кемеровской области и «Цифровая экономика» заключили соглашение о сотрудничестве

Правительство Кемеровской области и организация «Цифровая экономика» заключили соглашение о сотрудничестве.

Соглашение подписали генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир и губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев. Соглашение предусматривает совместную деятельность правительства субъекта и организации «Цифровая экономика» в целях реализации в регионе национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», иных мероприятий в соответствии с указом Президента России от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.», а также достижения национальных целей развития, определенных указом Президента России от 21 июля 2020 г. №474.

Ключевая задача совместной работы – ускоренное внедрение в регионе российских цифровых технологий и платформенных решений в приоритетных отраслях экономики, социальной сферы, в системе государственного и муниципальном управления, исходя из текущего уровня цифровизации региона и лучших отечественных технологических решений.

«Наша задача, в том числе в рамках этого соглашения, – максимально раскрыть потенциал цифровых технологий и сервисов для развития экономики и социальной сферы Кемеровской области – Кузбасса. Одним из источников решений станет база региональных кейсов цифровой трансформации, созданная организацией «Цифровая экономика», которая сегодня насчитывает более 230 проектов. А опыт в цифровой трансформации бизнеса и госуправления, накопленный нашими экспертами, позволит максимально быстро и эффективно внедрить в регионе решения, которые себя уже хорошо зарекомендовали в других субъектах РФ», – сказал Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика».

«Цифровые технологии помогают более качественно решать задачи практически во всех сферах, делать жизнь людей комфортнее, а работу бизнеса проще. Однако цифровая трансформация требует многих преобразований – изменений в государственном регулировании, научной и кадровой поддержки, стимулирования технологического развития и, конечно, внедрения новых технологий. Уверен, что наше сотрудничество с организацией «Цифровая экономика» позволит нам значительно быстрее реализовывать проекты по цифровизации региона и будет способствовать более эффективному развитию Кузбасса за счет применения самых современных цифровых разработок», – отметил заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.

Отметим, что первые цифровые решения для дальнейшей цифровизации региона уже были проработаны в ходе «цифровой прокачки» сферы физической культуры и спорта республики, которая прошла в декабре 2020 г. при поддержке Министерства спорта России. Работа по другим приоритетным для региона направлениям будет продолжена в 2021 г.

Ответственными за исполнение договоренностей определены от правительства региона – заместитель губернатора Кемеровской области – Кузбасса Константин Венгер, от организации «Цифровая экономика» – директор по региональной политике Александр Зорин.