Спецпроекты

Субсидии и гранты объемом около 1 млрд рублей одобрены участникам МИК за прошлый год

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В 2020 году участникам Московского инновационного кластера (МИК) одобрена финансовая поддержка объемом почти миллиард рублей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Субсидии и гранты получат 345 организаций и ИП. Им будет выделено около миллиарда рублей. Самой востребованной мерой поддержки у участников кластера стала компенсация затрат на покупку и лизинг оборудования. По ней уже одобрены выплаты 172 предпринимателям на сумму более 286 миллионов рублей», — сказала Наталья Сергунина.

Еще одна популярная мера поддержки — субсидия на экспорт. Она дает возможность малому и среднему бизнесу возместить до 100 процентов расходов на получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента, адаптацию продукции к выходу на международный рынок и транспортировку за рубеж. Максимальный размер компенсации — три миллиона рублей. Выплаты одобрены 85 предприятиям. В общей сложности они получат 117,4 миллиона рублей.

Также МИК предоставляет субсидии на инжиниринг. С их помощью можно компенсировать до 50 миллионов рублей, потраченных на создание или модернизацию продукта. А еще участники кластера могут воспользоваться грантами для возмещения части затрат на комплексные инновационные проекты.

«Подать заявку на получение поддержки можно онлайн — через цифровую платформу i.moscow», — отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Московский инновационный кластер — это платформа для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, предприятиями малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Среди участников кластера фонд «Сколково», научно-исследовательский центр «Курчатовский институт», технопарки «Строгино» и «Слава», малые и средние предприятия, а также научные центры ведущих столичных вузов.

Работу кластера курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

За последние годы в столице создали целый ряд инструментов поддержки инновационного бизнеса. Правительство Москвы предоставляет компаниям субсидии и налоговые льготы, создает специализированную инфраструктуру для комфортного ведения бизнеса. Кроме того, в городе постоянно проходят образовательные программы для предпринимателей.

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