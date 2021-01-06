Спецпроекты

Около 40 тысяч школьников присоединились к онлайн-программам детских технопарков Москвы в 2020 году

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Весной 2020 года столичные детские технопарки начали переводить образовательные программы в онлайн-режим. Быстро перестроить учебный процесс и адаптировать занятия для дистанционного формата им помогли хорошая техническая оснащенность, развитость городской инфраструктуры связи и активное использование москвичами различных цифровых сервисов.

«Участвовать в занятиях дистанционно для многих проще и удобнее. Это опция позволила детским технопаркам расширить свою аудиторию и сделать курсы экстерриториальными. Некоторые площадки отметили прирост слушателей не только из Москвы и регионов, но и из других стран — Казахстана, Израиля и даже США и Южной Кореи. Всего в течение прошлого года к онлайн-программам присоединились около 40 тысяч школьников», — сказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Одним из первых в удаленный режим свои программы перевел детский технопарк «Альтаир» МИРЭА — Российского технологического университета.

«Аудитория за счет дистанционных программ увеличилась в 10 раз. В результате у нас получились крутые сборные команды из детей из разных регионов, которые выиграли призы, предоставленные партнерами, по итогам курсов. Например, на один курс мы планировали взять по 30 человек, а заявок пришло более 300 на каждую программу со всей России, и ее пришлось модифицировать», — отметили в технопарке.

В 2020 году слушатели «Альтаира» представили на различных соревнованиях и конференциях более 500 проектов, завоевав свыше 150 призовых мест.

Пользуясь преимуществами онлайн-формата, детский технопарк «Мосгормаш» организовал дистанционные курсы «Хай-тек» для инженерных классов Красноярска. А детский технопарк «Москва» провел виртуальный хакатон Z-vision, увеличив общий охват своей аудитории практически в два раза.

Всего в Москве 18 детских технопарков. Их курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. С момента открытия первого из них в 2016 году участниками образовательных и интерактивных проектов стали более 280 тысяч слушателей.

«Для того чтобы ребята могли продолжить получать новые знания и осваивать новые профессии, были задействованы все самые современные технические средства — от социальных сетей и платформ для конференций до использования виртуальной реальности и написания скриптов-помощников для слушателей и преподавателей, — добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. — Как показал опыт, такой формат оказался не менее эффективен, чем непосредственное взаимодействие».

Такие дисциплины, как программирование и 3D-моделирование, удалось успешно переформатировать благодаря технологическим достижениям последнего десятилетия.

«Наши технологии позволяют сделать обучение онлайн интерактивным. Например, часть курса записана в VR-формате, что дает полное погружение в среду», — сказала администратор детского Центра развития инжиниринга Московского политеха Екатерина Хлопцева.

В детском технопарке «Альтаир» при МИРЭА образовательный процесс перешел в группы социальной сети «ВКонтакте». Там ребята смогли не только продолжить обучение по уже начатым программам, но и подготовиться к соревнованиям.

«В специальных чатах учащиеся могут ознакомиться с видеоинструкциями, разработанными для них преподавателями, задать вопросы наставникам, получить рекомендации по доработке своих проектов и выступлений, а также отрепетировать будущую защиту», — пояснила начальник управления по работе с абитуриентами МИРЭА — Российского технологического университета Вера Рогова.

Чтобы сохранять интерес школьников на протяжении всего онлайн-курса, технопаркам понадобилось быстро адаптироваться, использовать самые современные практики и активнее работать с обратной связью.

«Мы пересмотрели наши материалы, сделали их более емкими и интерактивными, записали видеогайды и скрипты-помощники для слушателей и преподавателей, внедрили в работу симуляторы и виртуальные лаборатории, были на связи 24 часа семь дней в неделю, а наборы расходных материалов высылали на дом, чтобы каждый слушатель смог окончить курс и создать собственный проект», — поделилась руководитель детского технопарка «Инжинириум» Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Маргарита Стоянова.

Самыми популярными стали дистанционные курсы по программированию, автоконструированию и 3D-моделированию, также спросом пользуются короткие форматы — мастер-классы и лекции, которые не входят в продолжительные образовательные программы.

«Мой сын прошел онлайн-курс по программе “Виртуальная и дополненная реальность”. Ему очень понравились занятия. Даже сам от себя не ожидал, говорит, хотел бы еще позаниматься в будущем. Особенно понравилось самому создавать программу. Теперь всем друзьям с гордостью ее показывает», — рассказывает мама школьника Лариса Павлова.

Самый первый опыт дистанционного обучения у детских технопарков появился еще в прошлом году, когда команда «Инжинириума» Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана провела в онлайн-формате «Курс молодого инженера». Причем в марте он был признан одной из лучших практик федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», а совсем недавно стал победителем международного конкурса EdCrunch Award OOC 2020 в номинации «Лучший онлайн-курс в области инженерного образования».

Помимо курсов и мастер-классов, детские технопарки стали изобретать новые форматы: онлайн-лекции, научные викторины, прямые эфиры. Например, «Альтаир» проводит акцию «В контакте с работодателем» для учащихся 8–11-х классов. Участники могут непосредственно у работодателей узнать, где лучше учиться, как строить карьеру и какие кадры востребованы на рынке труда. Онлайн-встречи регулярно ведутся в прямом эфире. При этом у школьников есть возможность не только посмотреть выступления гостей, но и задать вопросы в комментариях к трансляции.

Детский технопарк Российского государственного социального университета организовал бесплатные инженерные каникулы для своих слушателей по части направлений, таких как «Аддитивные технологии», «Мобильная робототехника на базе Arduino», «Графический дизайн» и «Мультимедийные технологии».

В дальнейшем детские технопарки планируют работать в смешанном формате: часть занятий проводить онлайн, часть — офлайн. Чтобы упростить доступ школьников к программам обучения, в Москве создан онлайн-ресурс, который объединяет все детские технопарки столицы. Он помогает ребятам подобрать интересную и перспективную сферу для самореализации. На понравившееся занятие можно записаться сразу, если запись уже закрыта, зарегистрированным пользователям предложат оставить заявку. Когда она возобновится, им отправят уведомление.

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