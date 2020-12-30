За 2020 год московским предпринимателям одобрено более трех тысяч заявок на субсидии и гранты

В столице одобрены субсидии и гранты для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) общей суммой почти три миллиарда рублей. О результатах рассмотрения заявок в 2020 году рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«За этот год Правительством Москвы одобрено более трех тысяч заявок на субсидии и гранты. Объем поддержки малого и среднего бизнеса достиг почти трех миллиардов рублей», — сообщила Наталья Сергунина.

Как отметила вице-мэр, система поддержки МСП на протяжении всего 2020 года постоянно совершенствовалась — число субсидий и грантов выросло с семи до 14, были расширены возможности для их получения. Кроме того, введена программа льготного кредитования.

Самой востребованной мерой поддержки у столичного бизнеса стала субсидия для франчайзи. Она позволяет компенсировать затраты на лизинг или покупку оборудования, оплату коммунальных услуг, выплату процентов по кредиту на поддержку и развитие деятельности, а также на вознаграждение правообладателю. Ее получат более 730 компаний, работающих по договору коммерческой концессии (субконцессии) или лицензионному (сублицензионному) соглашению. Суммарно им выделят свыше 604 миллионов рублей.

Второй по популярности стала компенсация части затрат на участие в выставках. МСП могут вернуть даже средства, потраченные в прошлом году. Выплаты одобрили почти 540 компаниям, а общий объем поддержки составит более 116 миллионов рублей.

Рестораны, кафе и другие организации, работающие в сфере общественного питания, могли возместить часть средств, потраченных на продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды. Такую поддержку получат 536 заведений, на эти цели направят почти 180 миллионов рублей.

На четвертом месте по востребованности — субсидия для экспортно ориентированных предприятий. Она дает возможность малому и среднему бизнесу компенсировать часть расходов на получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента, адаптацию к выходу на международный рынок и транспортировку за рубеж. Такую меру поддержки одобрили 276 экспортерам на сумму 500 миллионов рублей.

Активно бизнес пользовался возможностью частично возместить затраты на онлайн-продвижение. Например, вернуть комиссию за размещение на маркетплейсах. Эту субсидию ввели весной 2020 года по просьбе предпринимателей. Она была одобрена 256 предприятиям, общий размер выплат — более 96 миллионов рублей.

Организации в спортивной отрасли, сферах культуры, досуга и других благодаря субсидиям от города компенсировали расходы на коммунальные услуги, выплату процентов по кредитам, а также на лизинг или приобретение оборудования. В 2020 году подобную помощь одобрили 119 организациям на общую сумму 54,6 миллиона рублей. Среди предприятий гостиничной сферы аналогичные субсидии одобрены 89 компаниям, а объем выделяемых средств составит 127,9 миллиона рублей.

В 2020 году в России начали регистрировать социальные предприятия. В столице в этом статусе зарегистрировались более 190 предпринимателей. Параллельно с началом учета Правительство Москвы утвердило для них специальную субсидию, позволяющую возместить траты на коммунальные платежи, проценты по кредитам, на приобретение или лизинг оборудования. Ее получат 45 компаний, в общей сложности им выделят 10,5 миллиона рублей.

Помимо этого, город активно поддерживает представителей инновационной экосистемы — резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера. Для них ввели специальную субсидию, компенсирующую до 10 миллионов рублей при лизинге или приобретении оборудования, а также на выплату процентов по кредитам на покупку оборудования и развитие деятельности. В 2020 году такая поддержка одобрена 236 компаниям, которые суммарно получат 434,4 миллиона рублей.

Всего Правительство Москвы приняло пять пакетов антикризисных мер поддержки столичного бизнеса на общую сумму около 90 миллиардов рублей. В них входит отмена платежей за аренду городских земельных участков и нежилых помещений на период приостановления деятельности, отсрочка до конца 2020 года авансовых платежей по имущественному и земельному налогам, компенсации налога на имущество и земельных платежей, а также помощь в кредитовании, субсидии и гранты малому бизнесу. Эти меры охватывают 13 отраслей экономики и более 50 тысяч организаций.