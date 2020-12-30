На портале бизнес-омбудсмена Москвы появились новые сервисы

На портале уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве теперь доступны дополнительные сервисы. Для пользователей создан личный кабинет, через который можно задать вопрос или направить заявление. В нем также сохраняется история обращений и отображаются принятые по ним решения — при смене статуса заявителю придет уведомление.

«Портал омбудсмена — важный цифровой инструмент для бизнеса. Благодаря новым сервисам предприниматели смогут в онлайн-формате получать консультации и экспертную поддержку, направлять заявления и отслеживать статус их обработки», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

Кроме того, у предпринимателей есть возможность записаться онлайн в общественную приемную при омбудсмене, выбрав нужное отделение на интерактивной карте административных округов Москвы. Более удобным стал интерфейс сайта: все разделы сгруппированы в тематические блоки и визуально выделены. Усовершенствован и поиск нужных сведений при помощи фильтров.

«Обновленные сервисы помогут более эффективно взаимодействовать с экосистемой уполномоченного и бизнес-сообществом», — отметила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

Помимо предпринимателей, порталом могут пользоваться руководители общественных приемных и члены Общественного совета при уполномоченном, а также другие специалисты. Авторизоваться на платформе можно в том числе с помощью учетной записи на mos.ru.