Концерн «Автоматика» расширяет линейку промышленных преобразователей

БПО «Прогресс», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», готовится расширить линейку промышленных преобразователей протокола Modbus RTU/TСP, используемых для объединения в единую вычислительную сеть Modbus-совместимого промышленного оборудования в сетях АСУ ТП.

В первой половине 2021 года «Прогресс» намерен запустить в серийное производство новый индустриальный преобразователь с уменьшенным количеством портов (с 8 до 4) Выпускаемые изделия будут применяться для удаленного контроля, в промышленных сетях АСУ ТП предприятий, в телемеханике нефтегазового сектора, а также в энергетике для автоматизации учета энергоресурсов, создания систем диспетчеризации на объектах с повышенными требованиями к отказоустойчивости сети и безопасности. Первая партия оборудования готовится к выпуску в первом квартале 2021 года.

В 2020 году БПО «Прогресс» приняло решение о выпуске линейки промышленных преобразователей». Флагманским продуктом стал индустриальный преобразователь протоколов Modbus RTU/TCP IG-8RSE с 8 портами RS-485, предназначенный для объединения оборудования, использующего разные протоколы (Modbus RTU/TСP) и различные интерфейсы (RS-485/Ethernet) в единую сеть. Тестирование образцов проходило на базе объекта по разведке и разработке месторождений нефти и газа. Испытания прошли успешно и подтвердили заявленные характеристики устройства по производительности и функционалу.

В первой половине 2021 года предприятие готовится запустить в серийное производство индустриальный преобразователь протоколов Modbus RTU/TCP IG-4RSE. Новая серия промышленных преобразователей полностью повторяет функциональные возможности своего предшественника, основной отличительной чертой является уменьшенное с 8 до 4 количество портов.

Компактные габариты, широкий диапазон напряжения питания и рабочих температур, применение отечественного процессора, а также промышленный уровень защиты от электромагнитных помех делают изделия линейки индустриальных преобразователей надежным и конкурентоспособным решением для применения в промышленных сетях АСУ ТП.

Важно отметить, что весь производственный цикл линейки индустриальных преобразователей (проектирование, разработка, монтаж компонентов на плате, сборка в корпус, финальная сборка и упаковка изделий) реализован на мощностях АО «БПО «Прогресс». Локализация полного цикла разработки и производства в России обеспечивает максимальную безопасность данных и делает продукцию конкурентоспособной по цене.

«В 2020 году концерн «Автоматика» продолжил политику диверсификации. Мы непрерывно изучаем тенденции рынка, в том числе телекоммуникационного оборудования, оборудования связи, вычислительной техники, наращивая объемы производства наиболее востребованных продуктов и решений. Изделия, предлагаемые БПО «Прогресс», отвечают современным требованиям к эксплуатации на промышленных объектах и объектах автоматизации в суровых климатических условиях, а применение отечественного процессора исключает наличие незадекларированных функций», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.