Выдано 300 млн рублей на продвижение аудиовизуальной и IT продукции за рубеж до 2022 года

Еще 40 млн рублей субсидий выдано российским компаниям на продвижение аудиовизуальной и IT продукции за рубеж до 2022 года. В частности, компания «РВВ Филм» получила более 20 млн рублей, а компании «Кей Ди студиос» и «Кинокомпания «СТВ» более 20 млн рублей (в дополнение к предыдущим траншам) на продвижение аудиовизуальной и IT продукции за рубеж до 2022 года. Большая часть субсидий была выдана ранее в октябре.

Всего по итогам 2020 года Минэкономразвития России совместно с Российским экспортным центром в рамках господдержки ИТ- и медиа индустрии по итогам 2020 года заключили с компаниями 13 соглашений на 300 млн рублей для продвижения аудиовизуальной и IT продукции за рубеж до 2022 года.

Реализуемые проекты позволят отечественной продукции завоевывать зарубежные рынки порядка 134 стран. В частности, Европейского союза, Китая, стран Африканского континента, Азии, Южной Америки. На эти цели из бюджета было выделено 300 млн. Ожидаемая экспортная выручка от реализации данных проектов в 2022 году составит порядка 1,5 млрд рублей.

За счет субсидии будет компенсироваться до 80 % затрат организаций на осуществление маркетинговых исследований, юридического сопровождения экспортных сделок, а также, языковую адаптацию российских продуктов, в том числе на разработку дизайна, интерфейса ИТ-продукции, регистрацию и продление товарных знаков и международных патентов.

«В программе приняли участие 11 российских компаний, которые получили субсидии на продвижение, адаптацию и сертификацию своей продукции к требованиям внешних рынков. Программа была утверждена в конце 2019 года и ее запуска с нетерпением ждали представители анимации и кинематографии. И мы рады отметить, что нам удалось привлечь к программе внимание IT-компаний. Участники прошли специальные отбор на соответствие требованиям. Одним из получателей субсидии стала IT-компания «Рубиус Групп», которая предлагает достаточно интересный продукт для поддержки бизнеса. Это видео платформа Visius, которая анализирует автомобильный и пешеходный трафик вокруг места и помогает выбрать помещение для открытия бизнеса с самой высокой проходимостью. Россия готова к выходу на зарубежные рынки с качественным отечественным продуктом», - отметил заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев.

По его словам, реализация программы поможет российским компаниям сохранить и расширить количество рабочих мест, а государство в свою очередь получит дополнительные налоговые поступления.

«Кроме того, продвижение наиболее успешной российской продукции за рубеж будет способствовать формированию положительного имиджа России», - подчеркнул замминистра.

«Мы поддерживаем реализацию программы, ведь это огромный вклад в развитие экспорта в сфере кинематографии и креативных индустрий. Компании получают поддержку на маркетинговую составляющую, разработку и изготовление рекламной продукции на иностранных языках, её размещение в СМИ и интернете, на дублирование и субтитрирование аудиовизуальной продукции. Нам очень приятен тот факт, что часть проектов, которые уже получили субсидии в рамках данной программы, были поддержаны Министерством культуры и Фондом кино, например, «Белка и Стрелка. Карибская тайна», «Эбигейл», «Вратарь галактики», «Фиксики», - прокомментировал заместитель министра культуры России Максим Ксензов.

«Крайне важно адаптировать российскую продукцию для зарубежных рынков, тем самым повышая ее конкурентоспособность. Причём, начиная от дубляжа и субтитрирования, заканчивая локализацией подходов к продвижению. Подобный подход, безусловно, поможет нашим производителям расширить свое присутствие на зарубежных рынках. В этом году Минкультуры России совместно с РОСКИНО запустили проект «Russian Film Festival онлайн», в рамках которого продвижение российских фильмов адаптировали под страны проведения мероприятий — Австралия, Мексика, Испания и Бразилия. При этом важно повышать прозрачность распределения субсидий и вовлекать ключевых лидеров индустрии в принятие решений подобного рода», - сообщила генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова.