Совет директоров фонда «Сколково» возглавил председатель «Вэб.рф» Игорь Шувалов

Председатель государственной корпорации развития «Вэб.рф» Игорь Шувалов включен в состав совета директоров фонда «Сколково» и избран его председателем. Такое решение принято на заседании совета директоров фонда «Сколково» 29 декабря 2020 г.

Изменения в руководстве фонда «Сколково» произошли в связи с переходом фонда «Сколково» под управление «Вэб.рф» в рамках реформы институтов развития, которая проводится в соответствии с поручениями Президента России и Председателя Правительства России.

Игорь Шувалов, председатель «Вэб.рф», председатель совета директоров фонда «Сколково», сказал: «Общий приоритет нашей большой команды – консолидация инвестиционных возможностей для достижения национальных целей развития. В фонде “Сколково” аккумулированы опыт и компетенции по реализации инновационных проектов. Результаты нашей совместной работы должны транслироваться в новое качество жизни людей в городах – за счет развития новых сервисов, перспективных технологий, современных цифровых решений».

Виктор Вексельберг, член совета директоров фонда «Сколково», отметил: «Избрание Игоря Ивановича Шувалова главой совета директоров фонда “Сколково” – новый этап в развитии проекта, который призван обеспечивать формирование инновационной повестки в стране. Интеграция основных российских институтов развития под эгидой такой группы, как ВЭБ - серьезный шаг на пути к исполнению решений Правительства, нацеливающих всю инновационную инфраструктуру страны на эффективную реализацию национальных приоритетов. Я остаюсь в составе совета директоров фонда “Сколково” и уверен, что впереди нас ждет интересная и плодотворная работа».