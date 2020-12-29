Спецпроекты

Совет директоров фонда «Сколково» возглавил председатель «Вэб.рф» Игорь Шувалов

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

Председатель государственной корпорации развития «Вэб.рф» Игорь Шувалов включен в состав совета директоров фонда «Сколково» и избран его председателем. Такое решение принято на заседании совета директоров фонда «Сколково» 29 декабря 2020 г.

Изменения в руководстве фонда «Сколково» произошли в связи с переходом фонда «Сколково» под управление «Вэб.рф» в рамках реформы институтов развития, которая проводится в соответствии с поручениями Президента России и Председателя Правительства России.

Игорь Шувалов, председатель «Вэб.рф», председатель совета директоров фонда «Сколково», сказал: «Общий приоритет нашей большой команды – консолидация инвестиционных возможностей для достижения национальных целей развития. В фонде “Сколково” аккумулированы опыт и компетенции по реализации инновационных проектов. Результаты нашей совместной работы должны транслироваться в новое качество жизни людей в городах – за счет развития новых сервисов, перспективных технологий, современных цифровых решений».

Виктор Вексельберг, член совета директоров фонда «Сколково», отметил: «Избрание Игоря Ивановича Шувалова главой совета директоров фонда “Сколково” – новый этап в развитии проекта, который призван обеспечивать формирование инновационной повестки в стране. Интеграция основных российских институтов развития под эгидой такой группы, как ВЭБ - серьезный шаг на пути к исполнению решений Правительства, нацеливающих всю инновационную инфраструктуру страны на эффективную реализацию национальных приоритетов. Я остаюсь в составе совета директоров фонда “Сколково” и уверен, что впереди нас ждет интересная и плодотворная работа».

Другие материалы рубрики

Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах

Агентство CNews Analytics выпустило исследование «ИТ-тренды CNews 2021»

Власти строят для школьников обособленную соцсеть на базе «Вконтакте»

АИС ценой в 1 млрд руб. позволит снимать с россиян запреты на выезд за границу за 1 час

Zoom больше не нужен. В России на замену ему тестируют госсервис «Сферум»

Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса 360 Robot Vacuum Cleaner C50: бюджетная модель с функцией влажной уборки

Выбираем подарки на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Техноблог

Как превратить ваш телевизор в виртуальный камин

Обзор JBL PartyBox 310: душа любой вечеринки

Показать еще

Наука

В Солнечной системе обнаружена новая система скоростных магистралей: откуда они взялись?

Разработан датчик зрения для следующего поколения ИИ

Ученые расстроены: ИИ подталкивает людей к неоправданному риску

Чудеса адаптации: роботы приспосабливаются, меняя форму и даже походку
Показать еще
CNEWS TV
Каким должен быть стол для конференций в цифровом офисе
CNews FORUM 2020: какие технологии повысят устойчивость бизнеса...
Федор Прохоров, CTO SberCloud
Наталия Агафонова, генеральный директор АО "Новые коммуникационные...
«АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию