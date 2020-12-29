Спецпроекты

«Ростех» будет контролировать производственные процессы с помощью машинного зрения и слуха

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начнет в 2021 году выпуск и внедрение автоматизированной системы контроля производства на основе технологий машинного зрения и слуха. Общий бюджет инвестпроекта составляет 50 млн рублей, из которых 40 млн рублей предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа по программе «Цифровизация промышленности».

Система осуществляет комплексный контроль ручной работы персонала на производстве, проверяя действия сотрудников на соответствие технологической документации. Это позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и вероятность ошибок. Каждое рабочее место оснащается планшетом, видеокамерой с микрофоном, а также набором различных датчиков: температуры, влажности, запыленности и освещенности помещения, а также давления, пульса и температуры тела.

Система выполняет мониторинг производственных помещений и рабочих мест, автоматически проводит биометрическую идентификацию работников по лицу и голосу, проверяет наличие защитной одежды, контролирует соблюдение техники безопасности.

Решение разработано НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику»). Тестовое внедрение системы начнется на предприятии во втором квартале 2021 года. В рамках пилотной эксплуатации будет оборудовано 95 рабочих мест.

«Первый образец системы был развернут на НПП «Алмаз» около года назад. Опыт его применения показал, что решение позволяет сократить количество брака, увеличить выработку на одного сотрудника минимум на 5% в год и в результате снизить себестоимость продукции на 5%. Благодаря поддержке ФРП предприятие получило возможность масштабировать новое решение. После проведения пилотной эксплуатации мы будем готовы оснастить нашим оборудованием рабочие места на других предприятиях промышленности», – рассказал генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.

Другие материалы рубрики

Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах

Агентство CNews Analytics выпустило исследование «ИТ-тренды CNews 2021»

Власти строят для школьников обособленную соцсеть на базе «Вконтакте»

АИС ценой в 1 млрд руб. позволит снимать с россиян запреты на выезд за границу за 1 час

Zoom больше не нужен. В России на замену ему тестируют госсервис «Сферум»

Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса 360 Robot Vacuum Cleaner C50: бюджетная модель с функцией влажной уборки

Выбираем подарки на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Техноблог

Как превратить ваш телевизор в виртуальный камин

Обзор JBL PartyBox 310: душа любой вечеринки

Показать еще

Наука

В Солнечной системе обнаружена новая система скоростных магистралей: откуда они взялись?

Разработан датчик зрения для следующего поколения ИИ

Ученые расстроены: ИИ подталкивает людей к неоправданному риску

Чудеса адаптации: роботы приспосабливаются, меняя форму и даже походку
Показать еще
CNEWS TV
Каким должен быть стол для конференций в цифровом офисе
CNews FORUM 2020: какие технологии повысят устойчивость бизнеса...
Федор Прохоров, CTO SberCloud
Наталия Агафонова, генеральный директор АО "Новые коммуникационные...
«АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию