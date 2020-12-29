«Ростех» будет контролировать производственные процессы с помощью машинного зрения и слуха

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начнет в 2021 году выпуск и внедрение автоматизированной системы контроля производства на основе технологий машинного зрения и слуха. Общий бюджет инвестпроекта составляет 50 млн рублей, из которых 40 млн рублей предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа по программе «Цифровизация промышленности».

Система осуществляет комплексный контроль ручной работы персонала на производстве, проверяя действия сотрудников на соответствие технологической документации. Это позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и вероятность ошибок. Каждое рабочее место оснащается планшетом, видеокамерой с микрофоном, а также набором различных датчиков: температуры, влажности, запыленности и освещенности помещения, а также давления, пульса и температуры тела.

Система выполняет мониторинг производственных помещений и рабочих мест, автоматически проводит биометрическую идентификацию работников по лицу и голосу, проверяет наличие защитной одежды, контролирует соблюдение техники безопасности.

Решение разработано НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику»). Тестовое внедрение системы начнется на предприятии во втором квартале 2021 года. В рамках пилотной эксплуатации будет оборудовано 95 рабочих мест.

«Первый образец системы был развернут на НПП «Алмаз» около года назад. Опыт его применения показал, что решение позволяет сократить количество брака, увеличить выработку на одного сотрудника минимум на 5% в год и в результате снизить себестоимость продукции на 5%. Благодаря поддержке ФРП предприятие получило возможность масштабировать новое решение. После проведения пилотной эксплуатации мы будем готовы оснастить нашим оборудованием рабочие места на других предприятиях промышленности», – рассказал генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.