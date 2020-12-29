НЦИ разработал новую отечественную систему управления ИТ-инфраструктурой

«Национальный центр информатизации» (НЦИ, входит в госкорпорацию «Ростех») разработал отечественное решение для эффективного управления идентификационными данными и доступом пользователей. Новое решение позволяет сократить затраты на администрирование и обслуживание ИТ-инфраструктуры компании. «РТ Управление доступом» успешно прошло регистрацию в реестре отечественного программного обеспечения Минкомсвязи.

Новый программный продукт «РТ Управление Доступом» обеспечивает централизованное управление доступом к информационным системам предприятия. Это позволяет снизить совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой, минимизировать риски потери данных и повысить уровень информационной безопасности. Решение имеет модульную архитектуру, поэтому может внедряться как в небольших компаниях, так и в крупных организациях.

«Около 10-15% трудозатрат администраторов ИТ-систем расходуется на задачи управления доступом. Внедрение «РТ Управление Доступом» позволит снизить затраты на аудит информационной безопасности и обслуживание ИТ-инфраструктуры, а также минимизирует риски несанкционированного доступа», – отметил заместитель генерального директора НЦИ Георгий Черный.

«РТ Управление Доступом» - это ядро системы, включающей в себя несколько модулей: «РТ Автоматизацию», «РТ Аутентификацию», «РТ Авторизацию», «РТ Централизацию», «РТ Миграцию» и «РТ Управление рисками».

Решение «РТ Управление Доступом» обладает удобным веб-интерфейсом, функционирует на базе свободно распространяемого программного обеспечения и совместимо с операционными системами Windows и Linux.

НЦИ будет оказывать техническую поддержку на условиях годовой подписки, которая включает в себя прием и регистрацию обращений, консультации по установке и эксплуатации ПО, поставку обновлений и исправлений в рамках приобретенной версии, а также поставку новых версий.