Более тысячи югорчан завершили обучение по программе персональных цифровых сертификатов

В этом году Югра стала одним из 48 регионов-участников проекта персональных цифровых сертификатов. Масштабная образовательная акция проводилась в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Оператор проекта – «Университет-2035».

Около 49,5 тыс. россиян воспользовались поддержкой государства и получили персональные цифровые сертификаты – возможность повысить свои компетенции по одному из 22 сквозных направлений цифровой экономики в вузах страны. Завершили обучение более 39 тыс. человек.

Из общего количества жителей, подавших заявки, 1361 югорчанин получил цифровые сертификаты и начал обучение. Из них 1059 человек завершили обучение и получили официальные удостоверения о повышении квалификации.

Наибольший интерес к проекту проявили женщины. Самыми активными участниками проекта стали работающие граждане от 31 до 40 лет с высшим образованием. Наибольшее число обучившихся – это представители сферы образования, ИТ-сферы и нефтегазовой отрасли.

ТОП-5 самых востребованных у слушателей стали программы: «Цифровой маркетинг и медиа», «Программирование и создание ИТ-продуктов», «Кибербезопасность и защита данных», «Цифровой дизайн» и «Системное администрирование».

Директор депинформтехнологий Югры Павел Ципорин отметил: «Участие в проекте «Персональные цифровые сертификаты» позволит югорчанам, которые хотят быть востребованными специалистами на рынке труда, получить необходимые компетенции. Уверен, после обучения они смогут выстроить свой карьерный рост и даже, если будет необходимо, сменить профессию».

В 2021 г. правительство автономного округа планирует продолжить участие региона в федеральном проекте по реализации персональных цифровых сертификатов на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики. Проект продлится до 2024 г.