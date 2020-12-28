Спецпроекты

Исследование: дефицит специалистов в области кибербезопасности снизился на 5% в 2020 году

Безопасность Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

В пространстве «Цифровая среда онлайн» организации «Цифровая экономика» Министерство труда и социальной защиты России представило результаты исследования потребности в кадрах в области информационной безопасности. Согласно прогнозу, составленному до 2024 г. на основе проведенного исследования, ежегодный дефицит квалифицированных специалистов по кибербезопасности составляет 18,5 тыс. человек. В 2019 г. ежегодная потребность была оценена выше и насчитывала 19,5 тыс. специалистов.

Исследование выполнено в ходе реализации мероприятия «Проведены научно-исследовательские и научно-методические работы по темам определения потребности в кадрах в области информационной безопасности, разработке методического аппарата оценки степени подготовленности государственных гражданских служащих и актуализации существующих и разработке новых профессиональных стандартов» федерального проекта «Информационная безопасность». В 2020 г. исследование коснулось более 15 тыс. российских компаний различных отраслей экономики всех форм собственности из всех регионов страны.

Для определения уровня знаний и компетенций в области информационной безопасности различного вида специалистов эксперты Минтруда составили базу оценочных заданий. Комплекты заданий рассчитаны на разные целевые группы – рядовые служащие, руководители, специалисты по ИТ и специалисты по ИБ. Разработанная методика включает в себя тесты и кейсы для всех четырех целевых групп, а также симуляционные задачи для специалистов по информационной безопасности.

«Нехватка знаний по информационной безопасности среди специалистов приводит к росту масштаба ущерба от киберпреступлений. Методика Минтруда может быть использована для оценки компетенции «Информационная безопасность» как составная часть тестирования при отборочных процедурах на различные вакансии или при проведении аттестационных процедур всесторонней оценки. По завершении работы по соответствующему мероприятию федпроекта будут даны методические рекомендации по выделению типовых должностей инфобеза, так как в настоящее время до 40% специалистов по ИБ занимают не профильные должности», – сказал Николай Зубарев, директор по направлению «Информационная безопасность» организации «Цифровая экономика».

В 2019 г. ежегодная потребность была оценена выше и насчитывала 19,5 тыс. специалистов. Для устранения нехватки кадров в федпроекте «Информационная безопасность» предусмотрены мероприятия, в том числе практикоориентированное обучение в области кибербезопасности, проводимое Банком России.

Работа ведется при тесном взаимодействии бизнеса, Министерства труда и социальной защиты России, Минцифры России, Федеральное учебно-методическое объединение по УГСНП «Информационная безопасность» и организации «Цифровая экономика».

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