Голосовой помощник VS Robotics начал работу в Северной Осетии

Робот «Залина» компании VS Robotics начал работу в Республике Северная Осетия – Алания. Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта будет предоставлять статистику по количеству заболевших, отвечать на вопросы абонентов о симптомах, протекании болезни, о том, как обезопасить себя и близких. База знаний, которой владеет интеллектуальная система, содержит порядка 1,3 тыс. вопросов и ответов по теме COVID-19.

«Залина» – это кастомизированное решение на базе флагманского продукта робота-оператора, который входит в линейку экосистемы «Сбера». Голосовой помощник, разработанный командой VS Robotics для кол-центра единой телефонной линии 122, призван автоматизировать работу контакт-центра и сократить нагрузку на операторов.

«В этот непростой год главной задачей для нас было мобилизовать все ресурсы на разработку востребованных и актуальных решений. Я искренне рад, что команда VS Robotics сумела быстро отреагировать на запрос и внедрить для Республики Северная Осетия — Алания решение, способствующее повышению информированности населения по вопросам пандемии», – сказал глава VS Robotics Дмитрий Теплицкий.

«Использование сквозных технологий для массовых социально значимых услуг является для нас приоритетом, так как способствует повышению качества обслуживания жителей и формирует удовлетворенность от результатов оказания этих услуг. Ярким примером является проект интеграции голосового интеллектуального сервиса в рамках проекта Единой линии-122 на уровне региона, когда при отсутствии возможности дозвона до живых операторов колл-центра включается голосовой помощник, который знает ответы на 1,3 тыс. вопросов по коронавирусной инфекции. Этот проект был позитивно воспринят в обществе», – сказал Алан Салбиев, руководитель управления по информационным технологиям и связи в Республике Северная Осетия — Алания.

Проект был запущен командой разработчиков VS Robotics в кратчайшие сроки — в течение недели робота-оператора от VS Robotics интегрировали для обслуживания горячей линии 122 Северной Осетии. Теперь, позвонив по короткому номеру, жители данного региона могут услышать голос «Залины» и получить исчерпывающую информацию по вопросам коронавируса.