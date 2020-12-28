ГИС «Типовое облачное решение контрольной (надзорной) деятельности» переведена на РЕД ОС

НИИ «Восход» и «Ред софт» осуществили успешную миграцию государственной информационной системы «Типовое облачное решение контрольной (надзорной) деятельности» (ТОР КНД) на РЕД ОС.

ГИС ТОР КНД – платформа для автоматизации процессов контрольно-надзорной деятельности, которая создается согласно Федеральному проекту «Цифровое государственное управление», входящему в национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации».

Благодаря ТОР КНД планирование и проведение проверок станет более открытым и удобным как для инспекторов, так для юридических лиц: все необходимые документы будут формироваться в электронном виде, а система будет автоматически анализировать результаты проверок и оперативно выявлять признаки нарушений, основываясь на больших данных. Кроме того, за счет перехода на микросервисную архитектуру платформа может быть масштабирована и распространена на все три уровня власти, в которых осуществляются соответствующие виды контроля. Еще одна особенность ТОР КНД – интеграция с федеральной государственной информационной системой «Единый реестр проверок» (ФГИС ЕРП).

ТОР КНД разрабатывается НИИ «Восход» в рамках государственного контракта с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

РЕД ОС – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Перевод государственных информационных систем на отечественное программное обеспечение – одна из важнейших и комплексных задач импортозамещения в области ИТ. В рамках выполнения постановления Правительства Российской Федерации № 658 разработчикам ГИС при участии российских производителей операционных систем необходимо выбрать надежную санкционно-устойчивую среду для работы. Помимо вхождения в Реестр отечественного ПО и наличия сертификата ФСТЭК России, операционная система должна обладать широкой функциональностью за счет совместимости с другими продуктами, а также понятным и привычным интерфейсом. РЕД ОС полностью соответствует заявленным критериям. Пример миграции ГИС ТОР КНД на РЕД ОС демонстрирует качественное выполнение задачи по переходу на отечественное ПО согласно требованиям законодательства. Благодарим специалистов НИИ «Восход» за профессионализм и плодотворную работу», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».