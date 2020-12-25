Спецпроекты

«Росэлектроника» разработает мультисенсорную систему для безопасности объектов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) начинает разработку системы мультисенсорных сигнализационных средств для обеспечения комплексной безопасности объектов. Проект реализуется при поддержке Минпромторга России в рамках государственной программы по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности.

В состав разрабатываемой системы войдут различные датчики: электрические, магнитные, акустические и оптические, а также специальное ПО. Это позволит обеспечить максимально эффективную защиту охраняемой территории, в том числе от несанкционированных полетов беспилотников, повреждения систем электроснабжения и телекоммуникаций, организации технических каналов утечки информации и нанесения ущерба имуществу организации.

Модули системы смогут функционировать как автономно, так и в составе единого комплекса, что является важным преимуществом новой разработки. Модульный принцип обеспечивает модернизационный потенциал системы на долгосрочную перспективу по мере появления новых технологических решений, а также позволяет адаптировать ее под конкретные потребности заказчиков.

Проект прошел конкурсный отбор на право получения федеральной субсидии Минпромторга России в рамках реализации постановления Правительства РФ от 17.02.2016 № 109.

«С развитием технологий во много раз возросли требования к обеспечению безопасности объектов, особенно когда речь идет о промышленных предприятиях, критической инфраструктуре, крупных спортивных и культурных сооружениях. Комплексный подход позволяет защитить территорию от полного спектра потенциальных угроз, а использование российского решения гарантирует отсутствие возможности несанкционированного воздействия на систему извне. Очень важно, что механизмы господдержки дают возможность отечественным предприятиям развивать научно-технический потенциал и создавать новые продукты и решения», - отметил генеральный директор Концерна «Созвездие» Михаил Артемов.

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