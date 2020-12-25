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НИИ «Восход» завершил разработку Единого портала прокуратуры

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

НИИ «Восход», подведомственное предприятие Минцифры России, завершил разработку Единого портала прокуратуры Российской Федерации (ЕПП), который объединяет все сайты прокуратур субъектов РФ, специализированных прокуратур, а также Генеральной прокуратуры и её управлений в федеральных округах. В настоящее время ЕПП запущен и работает в тестовом режиме.

Портал служит «единым окном» для доступа к информации и функциям прокуратуры Российской Федерации для граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и органов государственной власти. Навигация по порталу обеспечивается благодаря интуитивно понятному меню, а вся информация об органах и организациях прокуратуры структурирована и приведена в единообразие.

Все разделы ЕПП разработаны в едином стиле, что обеспечивает пользователям простой и быстрый доступ к цифровым решениям и сервисам надзорного органа. Для удобного поиска контактной и справочной информации о региональных прокуратурах используется интерактивная карта субъектов Российской Федерации.

Кроме того, на новом портале улучшена форма подачи обращений в прокуратуру от граждан и юридических лиц. Процесс заполнения формы для удобства разбит на логические шаги. Пользователю также предоставлена возможность выбора органа прокуратуры для подачи обращения вплоть до районного звена, что позволяет сократить время получения ответа за счет исключения пересылки обращений. Такая возможность снижает нагрузку и на центральный аппарат Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

На портале также реализована возможность подачи обращений и записи на личный прием в органы прокуратуры с помощью единого портала государственных услуг (ЕПГУ), формы которого интегрированы в ЕПП. Эта возможность позволяет использовать данные сервисы, не переходя на ЕПГУ.

Существенно оптимизирован процесс поиска данных в сводных планах проверок: в разделах Единого портала прокуратуры размещены формы, позволяющие искать и выводить структурированные результаты по планируемым проверкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти и местного самоуправления, а также должностных лиц.

Для работников надзорного ведомства на портале обеспечена возможность управления публикациями и материалами из единой административной панели по всем органам прокуратуры, что исключает необходимость многократного ввода одной и той же информации. Помимо этого, на ЕПП реализованы инструменты для более удобной публикации медиаматериалов.

«Разработка Единого портала прокуратуры Российской Федерации стала одной из важнейших и масштабных задач для НИИ «Восход». Мы должны были не только объединить сайты Генеральной и всех региональных и специализированных прокуратур, что само по себе крайне ответственная задача, но и сделать простой и понятный портал, который позволит быстро освоиться даже начинающему пользователю, предоставив ему основные цифровые приложения и сервисы надзорного органа», – отметил директор НИИ «Восход» Андрей Бадалов.



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