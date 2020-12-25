Спецпроекты

КРЭТ начинает поставку электронных ценников в российский ритейл

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В 2021 году государственный Рязанский приборный завод» (входит в КРЭТ госкорпорации Ростех) поставит первую партию электронных графических ценников (ESL) в крупные торговые сети страны – «ЭР Телеком-холдинг» и «ДНС Ритейл», «Снежная королева».

Электронные ценники КРЭТ не имеют отечественных аналогов: помимо функции автоматического обновления информации о товаре они обладают встроенными световыми и звуковыми индикаторами, а также кнопкой вызова продавца.

Система электронных графических ценников может заменить в организациях торговли классические бумажные. Разработка особенно актуальна для крупных сетевых магазинов, поскольку позволяет существенно снизить трудозатраты и повысить уровень сервиса. Посетители магазинов, оснащенных электронными ценниками, получают возможность оперативно пригласить продавца-консультанта, а световая и звуковая индикация существенно облегчает поиск необходимых товаров.

Дисплей электронного ценника отображает сведения о стоимости и характеристиках товара. Изменение информации осуществляется дистанционно по команде головной организации. Система интегрирована с 1С и не требует дополнительного программного обеспечения. Для управления в качестве базы может выступать смартфон, планшет, персональный компьютер или любое устройство, которое позволит использовать для связи с ценниками Bluetooth v.5.0. При этом радиус действия такой базы в торговом зале – 40 метров, одно устройство может охватывать 65 тысяч ценников.

Разработка ГРПЗ не имеет полных функциональных аналогов – она обладает дополнительным функционалом, батарея ценника работает дольше, при этом по цене они существенно дешевле похожих устройств.

«Высокая конкуренция способствует повышению клиентоориентированности торговых сетей. Учитывая, что электронные ценники обеспечивают существенное повышение качества обслуживания, можно с уверенностью сказать, что спрос на них будет неуклонно расти, – отметил генеральный директор КРЭТ, куратор Новгородского и Марийского отделений Союза машиностроителей России Николай Колесов. – Разработка нашего предприятия не имеет функциональных отечественных аналогов, а по сравнению с зарубежной продукцией значительно выигрывает по цене. Соответственно, электронные ценники АО «ГРПЗ» будут гарантированно востребованы».

Первые партии ценников будут поставлены в торговые сети уже в ближайшее время. Параллельно продолжаются переговоры с рядом потенциальных заказчиков – представители крупнейших российских ритейлеров заинтересовались продукцией Государственного Рязанского приборного завода.

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