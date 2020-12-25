Спецпроекты

«Код безопасности» защитит региональную медицинскую инфосистему Ивановской области

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Код безопасности» подключила региональную медицинскую информационную систему Ивановской области к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) в рамках проекта создания единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Отечественные средства защиты информации, разработанные компанией «Код безопасности»: система обнаружения и предотвращения вторжений «Континент СОВ» и аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент», установлены в ЦОД регионального оператора. Медицинская информационная система подключена к Центру мониторинга и реагирования «Код безопасности», где после сбора и корреляции событий выявляются инциденты информационной безопасности, информация о которых передается в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Интеграция системы обеспечения безопасности и мониторинга инцидентов осуществлялась при содействии специалистов ООО «Информзащита», активно развивающей безопасность и модернизацию каналов связи для медучреждений Ивановской области.

«Интеграция позволит ускорить информационный обмен между медицинскими госучреждениями Ивановской области, а также, надежно защитит данные пациентов. Мы гордимся, тем, что наш первый проект подключения к ГосСОПКе реализован в здравоохранении и уверены в перспективности дальнейших таких проектов, т.к. информационная безопасность – это неотъемлемая часть процессов цифровизации», - сказал коммерческий директор «Кода безопасности» Фёдор Дбар.



Другие материалы рубрики

Производители СХД попросили власть отобрать у продукции конкурентов статус отечественной

Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии

Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics

ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома»

«Почта России» создала огромную ИТ-«дочку», которая может претендовать на налоговые льготы для ИТ-компаний

Власти вводят штрафы за продажу устройств без предустановленного российского ПО

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие ноутбуки 2020 года

Техноблог

Что такое исчезающие сообщения в мессенджерах и зачем они нужны

Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Разработан датчик зрения для следующего поколения ИИ

Ученые расстроены: ИИ подталкивает людей к неоправданному риску

Чудеса адаптации: роботы приспосабливаются, меняя форму и даже походку

Кремний не вечен: новый сплав обещает прорыв
Показать еще
CNEWS TV
Каким должен быть стол для конференций в цифровом офисе
CNews FORUM 2020: какие технологии повысят устойчивость бизнеса...
Федор Прохоров, CTO SberCloud
Наталия Агафонова, генеральный директор АО "Новые коммуникационные...
«АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию