Спецпроекты

«Барс груп» и НТЦ ИТ «РОСА» протестировали совместимость своих продуктов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, и НТЦ ИТ «РОСА», российский разработчик системного ПО, приступили к развитию технологического сотрудничества.

На данный момент обеспечена совместимость технологической платформы BarsUp.Net и программных продуктов ROSA Virtualization, RELD, RED, РОСА «Кобальт» и RELS. Все проекты, созданные на цифровой платформе, будут также корректно работать с данной линейкой операционных систем.

«Мы заинтересованы в развитии партнерства с ключевыми отечественными разработчиками системного программного обеспечения, такими как НТЦ ИТ РОСА, для создания эффективной ИТ-среды и широкого использования совместных решений, соответствующих требованиям импортозамещения, в первую очередь в государственном секторе. При этом наша совместная цель – гарантировать функциональную высокопроизводительную инфраструктуру и обеспечить ее быструю развертываемость», - сказал Рустем Ибрагимов, заместитель генерального директора «Барс груп».

Технологическая платформа BarsUp.Net собственной разработки «Барс груп» включает в себя фреймворк и конструктор приложений для ускорения процесса разработки систем: продукт позволяет собирать прикладные решения из готовых блоков без привлечения разработчиков. Платформа протестирована на совместимость с ОС Astra Linux, входит в реестр отечественного ПО и регулярно получает обновления.

«Такое сотрудничество открывает еще больше возможностей для бизнеса в рамках развития основных аспектов Цифровой экономики России», — отметила Владислава Васильева, генеральный директор ООО «НТЦ ИТ РОСА».

Компания занимается разработкой системного ПО, в том числе отвечающего требованиям российского законодательства в области защиты информации. НТЦ ИТ РОСА является действующим членом Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт» и имеет собственную среду разработки в России. Все продукты компании НТЦ ИТ РОСА включены в Реестр российского ПО и сертифицированы ФСТЭК России, Министерством обороны России, а также совместимы с популярными свободными и коммерческими приложениями уровня предприятия, в том числе на бинарном уровне.



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