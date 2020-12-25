«АМДтехнологии» завершила строительство второй очереди ЦОДов ФНС

Завершилось строительство второй очереди дата-центров Федеральной налоговой службы России, генпроектировщиком и генподрядчиком которых была «АМДтехнологии». Об этом CNews сообщил представитель компании.

Проект ФКУ ОДЕЗ, включающий федеральный ЦОД в Дубне и две резервные площадки в Городце Нижегородской области — часть крупнейшего государственного проекта в сфере больших данных (big data) в России.

Сеть мегаЦОДов начали проектировать еще в 2012 г. для Министерства финансов и подведомственных ему структур, в том числе Федерального казначейства. Приоритетной площадкой для размещения ЦОДов были выбраны города Дубна и Городец. При этом учитывались такие параметры, как наличие квалифицированных кадров и стоимость электроэнергии.

В 2020 г. в качестве генподрядчика проекта компания «АМДтехнологии» досрочно (за 15 месяцев) завершила вторую очередь строительства центров обработки данных. Отметим, что на этапе разработки концепции принимала участие компания Rubytech, которая также взяла на себя часть инженерных разделов.

На сегодняшний день федеральная сеть дата-центров представляет собой два мегаЦОДа ФНС России в Дубне и Городце. Дата-центр в Дубне – один из крупнейших в мире государственных ЦОДов для финансовых структур. Площадь второго здания ЦОДа составила 4400 кв. м. Он рассчитан на установку 600 стандартных серверных стоек общей мощностью в 4,5 МВт. Это основная площадка для создания «единого налогового файла», то есть общей базы данных Федеральной налоговой службы.

В 2020 г. в нижегородском Городце также открыли второй, резервный ЦОД, площадью 4200 кв. м, спроектированный с расчетом на 600 серверных стоек общей мощностью 4,5 МВт. Мощности двух центров обработки данных взаимно дублированы.

Ключевая особенность проекта – применение самых современных инженерных решений. Инновационная система кондиционирования полностью исключает зоны локального перегрева ИТ-оборудования вне зависимости от его конфигурации и нагрузки. «Холодная стена», предназначенная для охлаждения серверов, использует данные с датчиков температуры, влажности и перетока для регулировки температуры и расхода воздуха. Это помогает на 35% снизить эксплуатационные затраты ЦОДа за счет меньшего потребления электроэнергии и отсутствия утечек.

Кроме того, в рамках проекта организовано бесперебойное и гарантированное энергоснабжение. Система распределения электропитания внутри дата-центров построена с учетом возможности подключения ИТ-нагрузки до 20 кВт в любой точке машинного зала. А непрерывность электроснабжения ИТ-оборудования обеспечивают дизель-роторные ИБП мощностью 1800 кВА каждая. В случае аварийного отключения электричества дата-центры смогут работать автономно не менее 24 часов.

Наконец, система мониторинга и дистанционного управления отслеживает и анализирует в автоматическом режиме более 20 тыс. параметров для того, чтобы полностью исключить риски человеческого фактора при эксплуатации ЦОДов.

«Перед нами стояли серьезные задачи. Построить одновременно две площадки крупнейших дата-центров. Завершить проект в кратчайшие сроки. Реализовать самую современную в России инженерную инфраструктуру. Запущенные в Дубне и Городце мегаЦОДы решили эти задачи. Новые дата-центры безопасны, надежны и могут выдержать даже предельно высокие нагрузки», – сказал генеральный директор компании «АМДтехнологии» Максим Сохань.