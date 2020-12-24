ГК «Элемент» и НИУ «МИЭТ» объединят усилия для развития отечественной микроэлектроники

ГК «Элемент» и Национальный исследовательский университет «МИЭТ» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития научно-технологического и производственного потенциала российской микроэлектронной отрасли, формирования новых компетенций, продвижения на рынки решений сложных технических систем и отраслевых экосистем.

«Данное соглашение о сотрудничестве стало логичным продолжением той работы, которая уже ведется с предприятиями группы Элемент. Наши совместные проекты затронут не только подготовку кадров для отечественной микроэлектроники, но и развитие новых научных школ, таких как нанофотоника, спинтроника, плазмоника и других», - сообщил ректор МИЭТ, профессор Владимир Беспалов.

«Подписание соглашения с МИЭТ закономерный для нас шаг в обучении специалистов в области микроэлектроники в России, а также привлечении талантливой молодежи в отрасль. Партнерство позволит объединить наши усилия в развитии компетенций сотрудников будущего, которые смогут решать высокотехнологические задачи и реализовывать цифровые проекты в таких отраслях как искусственный интеллект, машиностроение, медицина, транспорт, энергетика, базой для цифровизации которых является микроэлектроника», - заявила Оксана Кухарчук, член правления, вице-президент по управлению персоналом «Элемента».

Соглашение предусматривает совместную деятельность ГК «Элемент» и НИУ МИЭТ, которая позволит объединить компетенции, организационные ресурсы и репутации для развития новых рынков, повышения эффективности разработок и внедрений в различных отраслях экономики, регионах и странах на базе экосистемы электроники в рамках реализации стратегии научно-технологического развития РФ, программы «Цифровая экономика», Стратегии развития электронной промышленности РФ.

ГК «Элемент» и НИУ МИЭТ сосредоточат свои усилия на развитии технологий разработки и производства микроэлектронных компонентов, инфраструктуры совместных образовательных, инновационных и производственных центров, системы подготовки кадров, а также на проведении комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с последующей организацией серийного производства.

Соглашение о сотрудничестве рассчитано на три года с возможностью пролонгации.